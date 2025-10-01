Moria Casán debutará en El Trece para hacerle competencia a Georgina Barbarossa

Moria Casán se prepara para debutar en la televisión con un nuevo ciclo matutino de El Trece que la ubicará en competencia con Georgina Barbarossa por la misma franja horaria. La propuesta será un magazine de actualidad que forma parte de una serie de cambios pensados para renovar la programación de la señal dependiente del Grupo Clarín.

Moria Casán tendrá su regreso a la pantalla con un programa de actualidad en El Trece que la hará competir directamente con el espacio conducido en Telefe por Georgina Barbarossa. El estreno está previsto para noviembre y se enmarca en una nueva estrategia que busca reorganizar los contenidos de la mañana.

En las últimas horas, Ángel de Brito dio a conocer la noticia en su programa Ángel Responde (Bondi Live), donde detalló los cambios que se vienen en la grilla. “Todos saben que a El Trece no le está yendo muy bien, así que pensaron cambios para levantar la mañana y la tarde, ya que la noche ya está arreglada”, explicó.

En la misma línea, reveló que la llegada de Moria Casán se presenta como una apuesta fuerte para captar la atención del público en el horario matutino, con un formato estilo magazine de actualidad. Según el conductor, el nuevo ciclo se emitirá en el mismo horario que ocupa Georgina Barbarossa en otro canal. “Horario donde competirá con su archienemiga Georgina Barbarossa”, continuó.

Además del desembarco de La One, El Trece prepara otros movimientos en su programación. “Por la tarde van a poner a Belén Ludueña para conducir otro programa de actualidad”, adelantó Ángel de Brito. La periodista, que ya tuvo experiencia en conducción, será parte de los cambios que buscan revitalizar la franja vespertina.

Por su parte, el conductor también repasó los intentos previos del canal por mejorar sus números. “A la tarde habían puesto Cuestión de peso, le bajó un poco y pusieron a Viviana Canosa, que fue un desastre, y ahora a Pampita, que no le está yendo muy bien”, comentó. A su vez, agregó que se levantan Mujeres Argentinas y Los ocho escalones.

La llegada de Moria Casán a El Trece marca un nuevo capítulo en su extensa trayectoria televisiva. Con experiencia en conducción, panelismo y formatos de entretenimiento, su presencia promete aportar estilo propio y una mirada particular sobre la actualidad. El magazine que encabezará aún no tiene nombre confirmado, pero se espera que combine entrevistas, actualidad y humor.

A su vez, la competencia con Georgina Barbarossa suma un condimento extra a la propuesta. Ambas figuras compartieron escenarios y espacios televisivos en distintas etapas, y su cruce en la misma franja horaria genera expectativa en el público.

