Confirman que se rompió el acuerdo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez: "Se pudrió todo"

Benjamín Vicuña y la China Suárez atraviesan un nuevo conflicto tras confirmarse que se rompió el acuerdo que mantenían en relación a la organización familiar. En medio de definiciones personales y laborales, surgieron diferencias que modificaron lo pactado y abrieron una instancia de negociación entre ambas partes.

Se confirmó la ruptura del acuerdo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Benjamín Vicuña y la China Suárez enfrentan una nueva instancia de desacuerdo luego de que se confirmara la ruptura del acuerdo que regía la dinámica familiar. En un contexto marcado por decisiones individuales y compromisos profesionales, aparecieron diferencias que dieron lugar a nuevas conversaciones entre sus representantes legales.

Benjamín Vicuña, China Suárez, Amancio y Magnolia

En las últimas horas, Guido Zaffora confirmó en el Diario de Mariana (América), que se rompieron los acuerdos entre la ex Casi Ángeles y el actor chileno: “Se pudrió todo”. Según detalló el periodista, la situación se tensó luego de que la actriz publicó en sus redes sociales mensajes que fueron interpretados como críticas hacia su expareja.

Una usuaria de X (antes de Twitter) escribió en sus redes sociales y encendió la polémica. “Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, posteó.

China Suárez

Fiel a su estilo frontal, la China Suárez reaccionó rápidamente y dejó al descubierto un pedido que habría incumplido Benjamín Vicuña. “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara", comentó.

Se conoció un nuevo conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Las palabras de la actriz en redes sociales generaron el enojo del actor, volviendo a desatar el escandalo entre ellos. Cabe recordar que en las próximas horas tanto ellos como sus abogados se encontrarían para coordinar un acuerdo sobre el tiempo compartido con sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña.

Según detalló Tatiana Schapiro en DDM (América), la situación se tensó luego de que la actriz manifestara su intención de viajar a Turquía antes de fin de mes. Sin embargo, los hijos que tiene en común con Benjamín Vicuña permanecerían en Argentina, al menos hasta el 30. La periodista aportó más detalles sobre el conflicto y explicó que los artistas venían atravesando un período de negociaciones tensas.

En ese contexto, explicó que el gran punto de discusión gira en torno a las fiestas de fin de año y las vacaciones. “La conversación que están teniendo los abogados ahora es después del 30 qué pasa en los próximos dos meses. O sea, fiestas más vacaciones”, señaló. A partir de esa fecha, se espera que haya una nueva definición sobre cómo se repartirán los tiempos.

Benjamín Vicuña

Las conversaciones actuales giran en torno a la planificación de las próximas semanas, con foco en las fechas especiales y los tiempos compartidos con sus hijos.

