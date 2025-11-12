El descargo de Diego Leuco al filtrarse las condiciones que puso la China Suárez para ir a su programa en Luzu TV

Durante el martes 11 de noviembre, mientras que Mauro Icardi se reunía con sus hijas, la China Suárez organizaba su apretada agenda con entrevistas para promocionar la nueva serie de Disney+ "Hija del fuego". Según dieron a conocer, tendría una charla en la mesa de Antes que Nadie, el programa de Diego Leuco en Luzu TV. Sin embargo, entre condiciones y muchas polémicas, se terminó cancelando a último momento. El periodista decidió pronunciarse al respecto y dejó un tajante descargo, explicando lo ocurrido.

Antes que Nadie, China Suárez

Luzu TV vs. La China Suárez: escándalos y cancelaciones

La negativa de la China y las supuestas razones

La China Suárez volvió a protagonizar titulares escandalosos, cuando confirmó y canceló una entrevista con Luzu TV. Durante la mañana del martes 11 de noviembre, en Antes que Nadie anunciaron que el miércoles iría la China Suárez para hablar de su nueva serie de Disney+ "Hija del Fuego". En este contexto, Laura Ubfal dio a conocer que la actriz también había estado en conversaciones con OLGA, pero dado que no le gustaban las condiciones de la misma decidió bajarse y seguir con Luzu TV.

Diego Leuco, China Suárez

Pero todo dio un giro inesperado cuando Yanina Latorre contó, durante la tarde del martes y tras hacer el anuncio en redes sociales, que la entrevista en Antes que Nadie se había cancelado. Los motivos habrían sido las condiciones que la propia actriz puso para ir al streaming, entre los que se encontraba que estuviera si o si Nico Occhiato presente. Ante estas exigencias, el streaming prefirió no continuar con la misma, y fue el propio Diego Leuco el que se lo contó a Latorre, y escribió un tajante descargo.

Las historias de Yanina Latorre

El descargo de Diego Leuco

En conversación con Yanina Latorre, Diego Leuco escribió un tajante descargo, donde confirmó que la exigencia más fuerte que tuvo la China Suárez había sido la de "Nico Occhiato o nada", haciendo referencia a que no haría la entrevista si el conductor no se encontraba presente. "A mi me parece que pueden pedir lo que ellos crean mejor, pero ante la insistencia y el es así o nada preferimos no hacer nada. No desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima, y no es igual, viste, pierde un poco de gracia todo", explicó en el chat que la propia conductora mostró en sus historias de Instagram.

A pesar de eso, aclaró: "Nobleza obliga y quiero decirlo: recién me llamó la China y la manager. Ellas me dicen que nunca fue así que es un malentendido, son cosas que pueden pasar lo entiendo. Así que le dije que de mi parte todo más que bien y que la próxima hacemos nota". De esta manera, demostró que entre ellos no habría una pelea pendiente, pero confirmó las versiones que se contaron en los medios de comunicación.

El descargo de Diego Leuco

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer sus opiniones, sobre todo alrededor de la actitud de la China Suárez frente a una posible entrevista con Luzu TV. Algunos opinaron que se había perdido de promocionar la misma en uno de los streamings más importantes del momento, mientras que otros apuntaron con haberse comportado mal con el conductor de Antes que Nadie. Diego Leuco, por su parte, decidió mantener el silencio en su cuenta de Instagram, pero le expresó lo ocurrido a Yanina Latorre, quien no dudó en compartirlo.

