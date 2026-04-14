La foto que confirmaría la reconciliación de Facundo Arana y María Susini 

La separación de Facundo Arana y María Susini sigue siendo tema de debate en los medios de comunicación y en sus seguidores. Si bien ellos intentaron mantener un bajo perfil, para guardar los detalles en la intimidad, las teorías a su alrededor fueron creciendo al igual que los rumores de nuevos romances o reconciliaciones. Sin embargo, en las últimas horas, la pareja generó emoción en los usuarios cuando fueron protagonistas de una postal que les tomaron, durante una salida juntos.

Facundo Arana, María Susini

¿Reconciliados? La foto que muestra la tarde juntos que pasaron Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana y María Susini fueron de las parejas más sólidas de la televisión argentina. Tras 19 años de relación, no solo compartieron algunos trabajos en conjunto o viajes divertidos, sino que formaron una tierna familia de cinco, con sus tres hijos India y los mellizos Yaco y Moro. Sin embargo, a comienzos del 2026, se dio a conocer que habían decidido separarse. Los rumores de infidelidades y nuevos romances no tardaron en aparecer, al mismo tiempo que las aclaraciones de ellos y el pedido de intimidad a la prensa. Sin embargo, y a pesar de que ellos lo buscaron, sus seguidores siguieron estando atentos a la relación y a los acercamientos que tuvieron en algunas ocasiones.

Marcia Frisciotti compartió en su cuenta de Instagram, Gossipeame, dos imágenes de ellos caminando por un estacionamiento, yendo a una camioneta de lujo. Ella lucía un cómodo vestido boho chic, mientras que él optó por un conjunto de remera y jean urbano. Las postales dieron a entender que ambos se habían reunido, lejos de sus hijos, y la periodista dio los detalles del supuesto encuentro. “Estuvieron tomando un cafecito en Nordelta, meta charla muy sonrientes. ¿Hay reconciliación confirmada?”, escribió. De esta manera, la emoción alrededor de los usuarios creció, y ella decidió detallar: "Algo que me cuentan es que estaban en autos diferentes, sacaron algo del de él y lo pusieron en la parte de atrás de la camioneta que después manejó ella con él de copiloto".

La foto que confirmaría la reconciliación de Facundo Arana y María Susini

La separación de Facundo Arana y María Susini: los supuestos motivos

A comienzos del 2026, Facundo Arana y María Susini confirmaron su separación en buenos términos. De esta manera, pidieron que se mantuviera la privacidad de los detalles, en respeto a los 19 años que pasaron juntos. A pesar de esto, los rumores y las teorías alrededor comenzaron a surgir, generando un malestar entre ambos.

Finalmente, se dio a conocer que la razón no había sido terceros en discordia o una gran pelea. La mayoría de los periodistas que habrían mantenido contacto con fuentes cercanas indicaron que el motivo principal fue el desgaste natural de la convivencia diaria y la falta de funcionamiento como pareja. En la actualidad, ambos comparten en sus redes sociales sus vidas por separado, y mantienen los encuentros en privado.

Facundo Arana, María Susini

Algunos usuarios apuntan a que la conversación entre ellos sigue, debido a sus hijos. Sin embargo, los más románticos aseguran que hay un intento de reconciliación de parte de la pareja. Por el momento, ni Facundo Arana ni María Susini dieron alguna explicación sobre las postales que surgieron de su encuentro privado. Ellos mantienen el hermetismo desde el principio, alejando a los medios de comunicación de su relación actual.

A.E