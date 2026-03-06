El homenaje de Felipe Fort a su papá, Ricardo Fort en BAFWEEK 2026

En medio del brillo y la creatividad que caracteriza a BAFWEEK, uno de los momentos más comentados no tuvo que ver únicamente con la pasarela. Y es que fue Felipe Fort quien captó todas las miradas al presentarse en la previa de un desfile con un homenaje a su padre.

Con el paso de los años, el hijo de Ricardo Fort ha comenzado a construir su propio camino dentro del mundo mediático y de la moda, participando cada vez con mayor presencia en eventos públicos. Su aparición en esta edición del evento reafirmó esa consolidación.

Durante su paso por BAFWEEK, Felipe Fort eligió una prenda muy especial que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los asistentes y en redes sociales.

El joven lució una llamativa campera con capucha de plumas y estampado atigrado que tenía impresa la imagen de Ricardo Fort tanto en el frente como en la espalda. El diseño evocaba el estilo extravagante, lleno de brillo y personalidad que caracterizó al empresario chocolatero durante su vida mediática y que lo transformó en una de las figuras más recordadas del espectáculo argentino.

Antes de salir a la pasarela, Felipe Fort también se cruzó con el streamer Mernuel en la previa del evento. Ambos se saludaron cordialmente frente a los flashes, intercambiaron algunas palabras y posaron juntos para los fotógrafos en medio del movimiento habitual del lugar.

Las imágenes del encuentro entre Felipe Fort y Mernuel comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron tanto el look homenaje como la presencia del heredero del “Comandante” en uno de los eventos de moda más importantes del país.