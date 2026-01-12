Felipe Fort habló sobre si quiere ser padre y reveló la influencia de Ricardo Fort en su decisión: “Quiero hacer lo mismo que hizo”

La vida de Felipe Fort siempre estuvo atravesada por el legado de Ricardo Fort, pero en los últimos meses el joven comenzó a tomar la palabra y a construir su propio relato. Reciente, el hijo del recordado empresario sorprendió al hablar sin vueltas sobre uno de sus mayores deseos: convertirse en padre, incluso contemplando la posibilidad de hacerlo en soledad, tal como lo hizo su papá.

Felipe Fort

Lejos del escándalo, Felipe Fort se mostró reflexivo, sincero y con una mirada madura sobre la paternidad, la familia y el futuro. Al mismo tiempo, también se animó a contar el costado menos amable de su presente durante una entrevista con Infobae: la frustración que siente por no poder llevar adelante proyectos dentro de la histórica empresa de chocolates Fel-Fort, que hoy sigue en manos de su familia.

La contundente decisión de Felipe Fort

Durante la entrevista con Tatiana Schapiro, Felipe Fort fue directo cuando le preguntaron si se imaginaba siendo padre: “Sí, ya. Bueno, no, ya no, pero en cinco añitos, seis. Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky”. El joven explicó que, si bien no descarta formar una familia tradicional, es muy exigente con la idea de compartir la paternidad: “Si quiero tener un hijo con una madre, tengo que encontrar a la persona perfecta. Si la encuentro, y así Dios quiera que se dé, lo haría con una pareja. Pero si no, sería padre soltero”.

Felipe Fort

En ese sentido, recordó la elección de su papá y fue contundente: “El tema es que Ricky no quería tener una mujer a su lado, o un hombre, porque sentía que quería que sean de él”. Consultado sobre si esa decisión estaba vinculada a su sexualidad, Felipe respondió sin rodeos: “Ambas”. Sobre el método de subrogación, explicó que siempre fue un tema tratado con honestidad en su familia: “Yo creo que lo sabía desde siempre. Fueron abiertamente honestos con cómo pasó”.

La gran decepción de Felipe Fort

Más allá de sus proyectos personales, Felipe Fort también atraviesa un momento de desencanto con la empresa que fundó su padre. Aunque no participa del día a día de Fel-Fort, contó que presentó ideas que fueron rechazadas de plano, como la fabricación de un Marroc gigante: “Me dijeron que no”, confesó con resignación durante su participación en un ciclo de streaming. Incluso resumió el fracaso del proyecto con una frase breve pero contundente: “No picó”.

Felipe Fort

A pesar de eso, intentó mantener el espíritu creativo y propuso alternativas, como “hacer una receta en vivo haciendo un Marroc más grande”. No fue la primera vez que una iniciativa suya quedó en el camino. Años atrás, también se habló de incluir frases icónicas de Ricardo Fort en los chocolates, un homenaje que tampoco prosperó. Así, Felipe Fort se mueve entre el orgullo por su apellido y la frustración de no poder innovar dentro del legado familiar, mientras comienza a trazar su propio camino.