Barby Franco y Sarah Burlando impusieron el match de looks total black para una salida de noche: transparencias, concierto y mucho baile

La pasión por la moda puede pasar de generación en generación: Barby Franco y Sarah Burlando son la prueba de eso. La modelo y la mini influencer fashionista encuentran sus momentos juntas entre pasatiempos y paseos por la ciudad. Sin embargo, en todo momento, sus seguidores las conectan por los looks que eligen para cada ocasión. En las últimas horas, se destacaron entre los looks nocturnos al hacer un match con las mejores tendencias para todas las edades.

Barby Franco, Sarah Burlando

El look match de Barby Franco y Sarah Burlando para una noche de música y baile: el total black como tendencia

Barby Franco es una de las modelos más excéntricas de la industria de la moda, por su amor por los colores llamativos y los atuendos fuera de lo común. Sarah Burlando encuentra la modernidad en el estilo princesa, y se vuelve una de las mini influencers más observadas de las redes sociales. Es por eso que madre e hija son una inspiración para los expertos que buscan las tendencias en diferente eventos. En las últimas horas, ambas disfrutaron de un concierto en vivo con amigos, y sorprendieron con un match look total black que enamoró a todos.

Madre e hija optaron por elegir una camisa negra básica, pero con las mangas transparentes, para darle un toque moderno a una prenda clásica. Por un lado, Barby Franco fue por un diseño más crop top y con bordados de flores. El mismo lo combinó con un short y unas botas rojas, para darle una vuelta sensual. Por el otro, Sarah Burlando se destacó por elegir los lunares como bordado, acompañado de un pantalón abrigado, para protegerse del frío de la noche. Finalmente, lo cerró con unas botas de lluvia celestes, demostrando que los colores claros también pueden ser parte de una salida a puro baile.

El look match de Barby Franco y Sarah Burlando

La divertida noche de fiesta de Barby Franco y Sarah Burlando

Barby Franco decidió enseñarle el mundo de los conciertos a su pequeña Sarah, y para la ocasión la llevó a una salida con amigas en un hermoso predio al aire libre. Madre e hija compartieron una noche a puro baile y fashionismo, al ritmo de La Delio Valdez, una de sus bandas de música favoritas. En sus historias de Instagram, la modelo mostró cómo la niña esperaba ansiosa el comienzo del show y lo mucho que bailó al son de cada canción. Sus amigas siguieron a la niña en todo momento, viviendo una noche única.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar el match look que madre e hija eligieron para esta noche a pura diversión. Barby Franco y Sarah Burlando son de las celebridades más observadas, gracias a sus constantes apuestas en la moda. En esta ocasión, marcaron una tendencia para todas las edades, mientras le dieron su impronta personal a la prenda con transparencias que compartieron.

A.E