El look de Sarah Burlando para su primer día de clases: “No sé cuándo sucedió esto”

La temporada de verano empieza a despedirse y, con ella, los días de playa, descanso y tiempo en familia que Barby Franco mostró a lo largo de las vacaciones en sus redes sociales. Como suele ocurrir, la gran protagonista de cada posteo fue Sarah Burlando, quien se ganó el cariño de todos con su dulzura y espontaneidad.

Sarah Burlando

En este contexto de cierre de verano y regreso a la rutina, Barby Franco ha compartido un emotivo momento en sus redes sociales. Y es que a través de una historia de Instagram, la modelo dejó ver cuánto creció Sarah Burlando, además compartió una frase que, aunque corta, estuvo cargada de emoción: “No sé en qué momento sucedió esto”.

El gran día de Sarah Burlando

En la foto que compartió Barby Franco, Sarah aparece lista para comenzar una nueva etapa, vestida con su uniforme escolar. Con una combinación clásica y prolija, la pequeña posó con naturalidad, dejando en evidencia esa mezcla de ternura y estilo que ya es su sello.

Sarah Burlando

La imagen no tardó en generar repercusión entre los seguidores de Barby Franco, quienes han visto el crecimiento de Sarah Burlando a través de una pantalla. El uniforme se convirtió así en mucho más que una prenda, fue la postal de un momento bisagra para toda la familia.

Así ha sido el verano de Sarah Burlando

A lo largo del verano, Barby Franco compartió distintas postales de las vacaciones, siempre mostrando momentos íntimos junto a su hija. Juegos, paseos y escenas cotidianas permitieron que sus seguidores fueran testigos de las actividades familiares casi en tiempo real.

Sarah Burlando

Por eso, la foto de Sarah Burlando tuvo un impacto especial. No solo mostró un nuevo look, sino que reflejó el inevitable paso del tiempo. Con cada publicación, Barby Franco ha inmortalizado los momentos más relevantes en la vida de su pequeña hija, compartiendo con su comunidad los hechos más relevantes.