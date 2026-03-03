Dante Spinetta habló sobre los rumores de romance con Griselda Siciliani: "No tengo nada que ocultar"

Griselda Siciliani es de las actrices más observadas por todos los usuarios de las redes sociales, por su protagonismo en exitosas series de Netflix, como lo son Envidiosa o la biografía de Moria Casán, que aún está en proceso de grabación. Sin embargo, su participación en algunas polémicas convirtieron su vida romántica en foco de atención. En las últimas horas, comenzó a correr el rumor de que habría comenzado una relación con Dante Spinetta. Ante esto, el cantante no dudó en pronunciarse y aclarar su verdadera situación con Siciliani.

Los rumores de relación y el mensaje de Dante Spinetta

El lunes 2 de marzo, en Puro Show (eltrece), Marcia Frisciotti llegó con la supuesta noticias de que Griselda Siciliani y Dante Spinetta habrían apostado al amor. “Cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película ‘Felicidades’, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”, explicó. En esta misma línea, aseguró que, el día que vieron a Dante, también vieron a Luciano Castro, que habría ido a buscar sus cosas. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en sorprenderse al respecto, y dar sus teorías sobre la posible nueva pareja del espectáculo.

Sin embargo, algunos colegas dudaron de la veracidad de esta situación. En LAM (América), Karina Iavícoli contó que fue a buscar la palabra del cantante, y con buena onda le respondió: “‘No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento’”. Por su parte, usó su cuenta de X para desmentir el supuesto romance con la actriz y lanzó un duro mensaje: “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos“.

El mensaje en redes sociales de Dante Spinetta

Luciano Castro fue dado de alta en la clínica, tras casi un mes internado

El lunes 2 de marzo, dieron a conocer que Luciano Castro fue dado de alta, luego de haberse internado voluntariamente en una clínica de Buenos Aires. El actor sufrió un duro comienzo del 2026 con la exposición de infidelidad cometida durante su relación con Griselda Siciliani, la separación de ella y sus intentos de reconquista. Sin embargo, las críticas fueron en su contra, lo que lo llevó a pasar un triste momento. Fue en este mismo contexto donde aseguraron que la actriz había comenzado una nueva relación con el cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas.

Griselda Siciliani, Dante Spinetta

Rápidamente, Dante Spinetta no dejó que los dichos siguieran creciendo y salió a desmentir tanto en la televisión argentina como en sus redes sociales. Por su parte, Griselda Siciliani mantuvo el silencio, alejándose de su presencia en más escándalos del 2026. La actriz fue protagonista, no solo de éxitos de Netflix, sino también de polémicas separaciones que hicieron que su 2026 comenzara de una manera intensa.

A.E