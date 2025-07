En una entrevista con A la Tarde, el programa de América conducido por Karina Mazzocco, el Negro González Oro abrió su corazón para hablar sobre su estado de salud, su vida en Uruguay y la relación con sus hijos. En un tono sincero y reflexivo, el periodista explicó por qué tomó la difícil decisión de no viajar más a Madrid, ciudad donde residen sus hijos, y cómo su estado físico influyó en ese cambio de rutina.

Durante la charla, González Oro no solo abordó los desafíos físicos que enfrenta actualmente, sino también los sentimientos que eso le genera. La vulnerabilidad, el dolor del paso del tiempo y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad lo llevaron a compartir un costado muy humano de su presente.

Negro González Oro

El Negro González Oro reveló sus problemas de salud: "No me gusta verme así, ni que me vean"

Con la claridad y frontalidad que lo caracterizan, el Negro González Oro habló de su salud y de cómo eso modificó por completo su rutina. En diálogo con el ciclo de Karina Mazzocco, el periodista, radicado en Uruguay, se expresó sobre los problemas que enfrenta y la relación con sus hijos.

Además de contar cuales son los desafíos que enfrenta por su salud, reveló por qué ya no viaja a España a visitar a sus hijos: “Decidí no viajar más a ver a mis hijos porque no me da el cuerpo”, confesó. Su diagnóstico de diabetes avanzó con su salud, por algunos “excesos” que él mismo reconoció haber cometido durante su último viaje: “Comí comidas muy pesadas, cosas que ya no debería”, admitió.

Hoy, la movilidad se volvió un verdadero desafío. “Me cuesta caminar y a veces pierdo el equilibrio. No me gusta verme así, ni que me vean”, expresó con crudeza, dejando entrever el golpe emocional que representa para él perder autonomía. “Nunca voy a pedir asistencia en un aeropuerto y que me lleven en silla de ruedas hasta el avión porque me daría vergüenza”, agregó, con firmeza, dejando en claro que su dignidad sigue siendo un valor innegociable.

Respecto al vínculo con sus hijos, el conductor explicó: “La relación está bien. A veces discuto y me enojo con ellos, pero amo la paternidad y me hubiera gustado ser padre de más hijos”. Aunque la distancia pesa, espera con alegría una próxima visita: “Estoy contento porque vienen a verme, en agosto, y a quedarse unos días conmigo en Uruguay”.

Sin embargo, no ocultó su pesar por los cambios en la dinámica familiar: “Mis hijos estaban acostumbrados a que su papá todo lo podía. Ahora camino diez cuadras y me tiene que esperar una ambulancia. No me gusta que mis hijos me vean así porque yo era símbolo de poder hacer todo y ya no puedo”.

El Negro González Oro y sus hijos, Paulo y Agustín

Conmovido, el Negro González Oro dejó ver su lucha diaria por adaptarse a una realidad que lo enfrenta a sus propios límites. Su testimonio es una muestra de cómo la salud no solo impacta en el cuerpo, sino también en lo emocional, y cómo el paso del tiempo transforma incluso a los hombres más fuertes.

