Así fue el mágico cumpleaños de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson: unicornios y juegos Montessori

A tres años de su nacimiento, Elle, la hija de Daniela Christiansson y Maxi López, tuvo un festejo de cumpleaños digno de un verdadero cuento de hadas. Desde Suiza, la modelo compartió en sus redes sociales una serie de postales que reflejan una celebración íntima, delicada y completamente pensada para el disfrute de la pequeña y sus amigas.

Así fue el mágico cumpleaños de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson: looks de princesa y una decoración soñada

Elle, la hija de Daniela Christiansson y Maxi López, deslumbró con un look de princesa que se robó todas las miradas: llevó un vestido de tul rosado con brillos y lentejuelas, coronado por un moño XL en la espalda. Para completar el outfit y estar cómoda para jugar sin sus zapatos, la pequeña llevó unas medias cortas de color blanco.

La ambientación fue otra de las grandes protagonistas. Con una temática centrada en unicornios, arcoíris y estrellas, el espacio se tiñó de tonos pastel e iridiscencias. Globos temáticos, vajilla ilustrada y detalles brillantes construyeron una escena soñada, donde cada rincón parecía salido de un libro infantil.

La tierna decoración del cumpleaños de Elle

En esa misma línea, la torta se convirtió en una verdadera obra de arte: de un solo piso, con un diseño de unicornio en colores pastel, se destacó por su cuerno dorado y un delicado arcoíris en la base que incluía el nombre de Elle y el número tres. Las galletitas personalizadas, en forma de nubes sonrientes con mejillas rosadas, envueltas en bolsitas con moños, sumaron un toque dulce y personalizado a la mesa.

Pero más allá de la estética, lo que predominó fue la diversión. Elle disfrutó junto a sus amigas en un espacio de juegos blandos de estilo Montessori, con estructuras de madera, rampas y sectores diseñados para trepar y explorar. Las imágenes movimiento y una energía lúdica que atravesó toda la celebración.

Así fue el cumpleaños de Elle

“Elle se divirtió muchísimo hoy en su cumpleaños con sus amigos. No puedo esperar para mostrarles más”, escribió Daniela Christiansson en sus redes sociales, dejando ver la emoción por el especial momento que vivió su hija. Sus palabras acompañaron una serie de imágenes donde la pequeña se mostró feliz, rodeada de amigas y disfrutando cada rincón de la celebración.

Por el momento, no está confirmado si Maxi López pudo asistir al festejo, ya que se encuentra participando del stream de Telefe. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que Daniela organizó una fiesta a medida, donde cada detalle estuvo pensado para que su hija viviera un cumpleaños inolvidable.