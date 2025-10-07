El polémico gesto del novio de Wanda Nara que la hizo quedar mal frente a todos

Finalmente después de semanas de especulaciones sobre su vida sentimental, Wanda Nara decidió blanquear su relación con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo. El hecho ocurrió durante un fin de semana familiar en donde la conductora junto a sus hijas y el empresario compartieron de un paseo familiar.

Wanda Nara y Martín Migueles

Ahora, tras haber disfrutado de unos románticos días, Wanda Nara volvió a ser noticia tras haber sido sorprendida por las cámaras de Desayuno Americano, cuando Migueles fue a buscarla a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity. El encuentro, que parecía tierno, terminó generando polémica por un gesto inesperado del empresario.

El inesperado gesto de Martín Migueles con Wanda Nara

En las imágenes difundidas por el ciclo matutino, se ve a Wanda Nara acercándose a la camioneta donde la esperaba Martín. Al abrir la puerta, la empresaria sonríe y se muestra cariñosa, intentando saludarlo frente a las cámaras. Sin embargo, la situación tomó un giro cuando él pareció apartar el rostro, evitando el beso en público.

Los panelistas del programa analizaron la escena al aire: “¿Ustedes vieron eso, chicos?”, preguntó la conductora suplente, Juli Navarro, mientras Luis Bremer señalaba que Migueles “le cortó el rostro”. “¡Dos veces!”, agregó Navarro, sorprendida por la actitud del empresario.

Las consecuencias del presunto desprecio de Martín Migueles a Wanda Nara

La breve secuencia fue suficiente para que el video se volviera viral. Desde el programa, remarcaron que Wanda Nara eligió mantener el silencio ante la prensa, aunque el gesto de su pareja captó toda la atención. “Intentó alejar la cara de la de Wanda”, explicaron en el estudio.

Wanda Nara

El episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada. A pesar de que la relación ya había sido blanqueada el fin de semana, el gesto de Martín Migueles hacia Wanda Nara frente a las cámaras reavivó las especulaciones sobre la pareja, que continúa siendo foco de atención en el mundo del espectáculo.