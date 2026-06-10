El presente de Cala, la hija de Dolores Trull: viajes por el mundo, arte y el camino que heredó de su madre

Durante la década de los 90, Dolores Trull se convirtió en una de las modelos argentinas más destacadas de la escena internacional. Su carrera la llevó a desfilar para importantes marcas en ciudades como París, Milán, Nueva York y Berlín, posicionándose como una de las figuras más representativas de la moda nacional en el exterior.

Dolores Trull, Alejandro Pueyrredón y sus hijos Cala y Félix

Con el paso de los años, Dolores Trull decidió alejarse de las pasarelas para enfocarse en nuevos proyectos personales y en su vida familiar junto a Alejandro Pueyrredón. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Cala y Félix, quienes crecieron lejos de la exposición mediática que acompañó gran parte de la carrera de su madre.

Así es la vida de Cala, la hija mayor de Dolores Trull

Nacida en 2006, Cala Pueyrredón es la hija mayor de Dolores Trull y, aunque mantiene un perfil discreto, algunos aspectos de su vida pueden conocerse a través de sus redes sociales. Allí comparte imágenes de viajes, recorridos por museos y experiencias vinculadas al arte y la cultura, intereses que parecen acompañarla desde temprana edad.

Cala Pueyrredón, la hija de Dolores Trull

Criada en un entorno estrechamente relacionado con la moda, la joven estuvo en contacto con el universo de las pasarelas y las tendencias desde pequeña. Sin embargo, a diferencia de su madre, optó por mantenerse alejada de la exposición pública y construir un camino mucho más reservado. Más allá de no dedicarse profesionalmente al modelaje, Cala parece haber heredado el interés por la estética, el diseño y las expresiones artísticas que siempre formaron parte de la vida de la exmodelo.

Cala Pueyrredón

La historia de amor de Dolores Trull y Alejandro Pueyrredón

La historia entre Dolores Trull y Alejandro Pueyrredón comenzó a principios de los años 2000. Por ese entonces, la modelo atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera internacional, aunque ya empezaba a imaginar una vida más tranquila y alejada del ritmo frenético de las pasarelas. Con los años, fue a través de amigos en común que conoció al inversionista. La relación avanzó con bajo perfil y lejos de los medios, una característica que mantuvieron durante gran parte de su vida en pareja.

Cala Pueyrredón, la hija de Dolores Trull en París

En 2004 decidieron formalizar su historia con una boda íntima en Buenos Aires. Dos años después llegó Cala y, en 2010, nació Félix, completando la familia. Con la llegada de sus hijos, Dolores Trull fue reduciendo cada vez más su actividad en el modelaje para enfocarse en la maternidad y en nuevos emprendimientos personales. Desde entonces, la familia ha optado por mantener una vida reservada, lejos de los flashes y de la exposición constante.