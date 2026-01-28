Eva Bargiela mostró el tierno momento en el que su hijo conoció la nieve

Eva Bargiela suele compartir dulces imágenes de su hijo Faustino, fruto de su amor con Gianluca Simeone, y mostrar el crecimiento de su pequeño. En esta oportunidad, la modelo compartió su primera vez en la nieve y causó mucha ternura en sus miles de seguidores.

El viaje de Eva Bargiela a España: paseos, nieve y looks "matchy matchy" con Gianluca Simeone

Tras contar que viajó de sorpresa a España con su familia, Eva Bargiela compartió en sus redes uno de esos momentos que quedan guardados para siempre: el primer encuentro de su hijo Faustino con la nieve. Mediante su red social mostró que su bebé de tres meses, fruto de su relación con Gianluca Simeone, vivió una experiencia tan tierna como inolvidable durante el viaje familiar a Europa.

Instalados en Madrid, España, la modelo y el exfutbolista aprovecharon la visita a la familia de él para pasar tiempo juntos y disfrutar de los paisajes invernales. En sus recientes historias de Instagram, Eva Bargiela escribió: "Así amanecimos". La postal de un jardín completamente cubierto de nieve que podía verse desde la ventana del living acompañó su mensaje.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo Faustino en Madrid

En su cuenta, la joven mostró que aprovecharon este escenario para salir y tomar fotos soñadas junto a Faustino, quien protagonizó una escena que derritió corazones y se llevó todos los halagos. En las imágenes se los puede ver a Eva Bargiela y Gianluca Simeone al aire libre, rodeados de árboles y un paisaje cubierto de blanco. Ambos visten looks "matchy matchy" de estilo relajado y canchero: camisetas térmicas mangas largas en color negro y pantalón de jean en tono celeste.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo Faustino en Madrid

El pequeño, por su parte, lleva un conjunto gris tejido y un gorrito con pompón, ideal para el frío. En las fotografías, además, se puede ver a la pareja posando junto a él súper felices y disfrutando del clima invernal que sorprendió a Madrid en sus primeras horas de la mañana. A las pocas horas, el posteo cosechó una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con elogios para el primer nieto de Carolina Baldini y el Cholo Simeone.

Eva Bargiela y su hijo Faustino en Madrid

De esta manera, Eva Bargiela mostró el tierno momento en el que su hijo Faustino de tres meses conoció la nieve. Durante su estadía en Madrid junto a Gianluca Simeone, la modelo quedó cautivada al ver que las temperaras descendieron y que comenzaron a caer copos blancos, por eso no dudó en salir y realizar un dulce álbum de fotos junto a su familia.

El motivo del viaje "sorpresa" de Eva Bargiela y Gianluca Simeone a Madrid

A días del nacimiento de Tullio, el hijo de Giovanni Simeone, Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron a Europa para conocerlo y sorprender a su familia. Antes de ver al nuevo integrante, la primera parada de la pareja y su pequeño Faustino fue Madrid, la ciudad donde actualmente vive el padre del exfutbolista junto a Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina.

“Nos estamos yendo de sorpresa a Madrid a visitar a la familia”, reveló la modelo en sus historias de Instagram, horas después de su arribo a la capital española y, por supuesto, de llegar a la casa de “El Cholo” Simeone. Sin embargo, lo más tierno de la travesía fue el primer viaje en avión de Faustino y sus reacciones tras más de diez horas de vuelo.

A través de distintos videos que compartió en sus redes sociales, Eva Bargiela mostró cómo el pequeño vivió su primera experiencia aérea: lejos del llanto o el cansancio, Faustino se mostró sonriente, despierto y a puro juego junto a sus papás. En brazos de Gianluca o recostado sobre su mamá, el bebé protagonizó escenas llenas de complicidad, risas y miradas cómplices que enternecieron a todos sus seguidores.

La modelo también llevó tranquilidad a quienes se preocupan por los viajes largos con bebés y contó que el vuelo resultó mucho más ameno de lo esperado. Según reveló, Faustino durmió gran parte del trayecto, lo que permitió que el viaje transcurriera con calma.