Así es la habitación de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El pasado 25 de octubre de 2025, Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el nacimiento de Faustino, su primer hijo, y compartieron la emoción a través de un posteo en redes sociales que conmovió a sus seguidores: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, escribieron junto a una serie de imágenes íntimas tomadas minutos después del parto.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo Faustino

Desde ese momento, cada detalle vinculado a la llegada del bebé despertó interés, y uno de los aspectos que más llamó la atención fue la habitación que prepararon para recibirlo. Lejos de los espacios recargados o excesivamente infantiles, Eva Bargiela y Gianluca Simeone apostaron por un dormitorio que transmite calma, armonía y una sensibilidad estética pensada para acompañar las distintas etapas del crecimiento.

Un espacio sereno, natural y atemporal

La habitación del primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, está diseñada bajo una estética serena y atemporal, donde predominan los blancos cálidos, los tonos beige y arena. Esta paleta cromática no solo aporta luminosidad y amplitud visual, sino que también genera una atmósfera suave y envolvente, ideal para el descanso y los primeros vínculos entre padres e hijo.

El mobiliario sigue una línea simple y depurada. La cuna blanca, de diseño clásico pero actual, se integra con naturalidad al ambiente y refuerza la sensación de orden visual. A su lado, un sillón de lactancia de formas redondeadas y tapizado claro aporta confort sin romper la armonía general. La luz natural es una de las grandes protagonistas del espacio. Una ventana amplia, acompañada por cortinas translúcidas en tonos neutros, permite que la luz ingrese de manera delicada y controlada, creando un clima cálido a lo largo del día.

Detalles que marcan la diferencia

En cuanto a la iluminación artificial, la elección de una lámpara de techo confeccionada en fibras naturales suma textura y un guiño artesanal que se aleja de lo rígido o excesivamente moderno. Con este detalle, Eva Bargiela y Gianluca Simeone buscaron reforzar la idea de un espacio acogedor y emocionalmente cálido.

Así es la habitación de Faustino, hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Los detalles decorativos —juguetes de madera y accesorios de líneas simples— refuerzan un enfoque consciente y minimalista, donde se priorizan los materiales nobles y la durabilidad por sobre lo ornamental. En conjunto, la habitación de Faustino, hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, refleja una elección cuidada y sensible, pensada no solo para el bebé, sino también para los adultos que lo acompañan en sus primeros días de vida.