La emoción de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por el primer viaje de Faustino a Madrid: "Preparado para la sorpresa"

A días del nacimiento de Tullio, el hijo de Giovanni Simeone, Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron a Europa para sorprender a su familia. La primera parada fue Madrid, la ciudad donde actualmente vive el padre del exfutbolista junto a Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina.

“Nos estamos yendo de sorpresa a Madrid a visitar a la familia”, reveló la modelo en sus historias de Instagram, horas después de su arribo a la capital española y, por supuesto, de llegar a la casa de “El Cholo” Simeone. Sin embargo, lo más tierno de la travesía fue el primer viaje en avión de Faustino y sus reacciones tras más de diez horas de vuelo.

Así fue el primer viaje en avión de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

A través de distintos videos que compartió en sus redes sociales, Eva Bargiela mostró cómo el pequeño vivió su primera experiencia aérea: lejos del llanto o el cansancio, Faustino se mostró sonriente, despierto y a puro juego junto a sus papás. En brazos de Gianluca o recostado sobre su mamá, el bebé protagonizó escenas llenas de complicidad, risas y miradas cómplices que enternecieron a todos sus seguidores.

La modelo también llevó tranquilidad a quienes se preocupan por los viajes largos con bebés y contó que el vuelo resultó mucho más ameno de lo esperado. Según reveló, Faustino durmió gran parte del trayecto, lo que permitió que el viaje transcurriera con calma. “Preparado para la sorpresa”, escribió Eva junto a una de las postales más dulces, anticipando el emocionante reencuentro familiar que los esperaba en destino.

Faustino con sus tías Francesca y Valentina

Ya en Madrid, las postales más emotivas llegaron de la mano de Carla Pereyra, quien compartió una imagen que derritió a sus seguidores: Francesca y Valentina, las hijas del Cholo Simeone, mimando a Faustino con una delicadeza absoluta.

Acostado sobre un almohadón y con chupete en mano, el bebé se mostró tranquilo y atento mientras sus tías lo cuidaban con gestos llenos de amor. “Amor de tías”, escribió la modelo junto a la foto, dejando en claro que el pequeño fue recibido con una dosis extra de cariño desde el primer minuto.

La llegada de Tullio, el nuevo integrante de la familia Simeone

El viaje de Eva Bargiela y Gianluca Simeone se da apenas días después del nacimiento de Tullio Pablo Simeone, el hijo de Giovanni Simeone y Giulia Coppini, quien llegó al mundo el domingo 11 de enero de 2026. La noticia fue compartida por los flamantes padres a través de sus redes sociales, donde publicaron imágenes íntimas y un mensaje cargado de emoción: “El domingo llegó la cigüeña con nuestro nuevo amor… Bienvenido a la familia, Tullio Pablo Simeone”.

Así presentaron a Tullio, el hijo de Giovanni Simeone

La llegada del bebé generó una profunda emoción en todo el clan, especialmente en Carolina Baldini, quien expresó públicamente su felicidad por convertirse en abuela por segunda vez en tan poco tiempo, ya que apenas unos meses atrás había nacido Faustino, el hijo de Gianluca y Eva.

Si bien la pareja se encuentra instalada en Madrid para reencontrarse con la familia, hasta el momento no revelaron si aprovecharán el viaje para conocer al recién nacido, manteniendo en reserva los próximos pasos de esta visita tan especial.