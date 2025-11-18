Germán Martitegui reveló su mejor receta de empanadas caseras: su truco para que nunca fallen

Ante los participantes de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui reveló su mejor receta de empanadas caseras. El cocinero contó cuál es su truco para que la masa nunca falle y los famosos lo replicaron con éxito al hacer uno de los platos más clásicos de la Argentina.

Germán Martitegui, uno de los jurados más temidos y admirados de MasterChef Celebrity, volvió a captar la atención del público al revelar su receta infalible para la masa de empanadas caseras. En el programa más visto de la TV argentina, donde los participantes debieron afrontar el desafío de preparar empanadas, uno de los platos más emblemáticos del país, el chef decidió compartir las proporciones exactas que, según él, garantizan un resultado perfecto.

Con su estilo firme y preciso, el cocinero hizo un anuncio claro: “Atención porque lo voy a decir una sola vez”. Y luego detalló la fórmula que no falla: 500 gramos de harina, 80 gramos de grasa y una salmuera con 200 centímetros cúbicos de agua y 10 gramos de sal. Una combinación simple, pero clave para lograr una masa elástica, suave y resistente.

Las empanadas son un desafío recurrente en MasterChef Celebrity, donde Germán Martitegui suele insistir en que las bases clásicas deben dominarse antes de aspirar a la excelencia. Que el chef comparta su método es casi un guiño para los fanáticos del programa y para cualquier amante de la cocina casera. Su recomendación final es clara: respetar las cantidades, trabajar la masa con paciencia y practicar hasta lograr la textura ideal.

Ingredientes para la masa de empanadas de Germán Martitegui

500 gramos de harina

80 gramos de grasa

200 cc de agua

10 gramos de sal

Cómo preparar la masa de empanadas de Germán Martitegui