Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity

La cocina de MasterChef Celebrity vivió una noche de alto voltaje este domingo. En la primera gala de eliminación del certamen, uno de los participantes más populares, Pablo Lescano, decidió abandonar el programa: “No puedo seguir en MasterChef: tengo muchos compromisos con la música”, explicó el cantante de Damas Gratis antes de despedirse.

Pablo Lescano

Su salida dejó un espacio vacante en la competencia, y el reemplazo no tardó en confirmarse. Guillermo Cidade, más conocido como Walas, será quien tome el lugar de Pablo Lescano. El músico, referente del rock alternativo argentino y líder de la banda Massacre desde fines de los años 80, desembarca en la cocina más famosa del país con su impronta rebelde y su particular estilo.

De la música a la cocina, quién es Walas

Nacido el 23 de julio de 1966 en Buenos Aires, Guillermo Cidade es una de las figuras más singulares del rock nacional. Criado en el barrio de Parque Centenario, comenzó su carrera musical en 1986 al fundar Massacre, una banda pionera del skate rock y del punk alternativo en Argentina. Con más de tres décadas de trayectoria, dieciséis discos editados y presentaciones en escenarios como Vélez Sarsfield, la banda se consolidó como un grupo de culto dentro del circuito rockero local.

Desde chico, Walas se destacó por ver el mundo de manera distinta. Hijo de un músico misionero y sobrino del reconocido cantautor Ramón Ayala, creció rodeado de arte. Fue criado por su madre y su abuela, dos mujeres que marcaron profundamente su carácter. Tímido, soñador y con una mente inquieta, en la escuela se ganaba el apodo de “lunático”, etiqueta que años más tarde abrazaría con orgullo.

La extravagante carrera de Walas

A lo largo de los años, Walas se consolidó como un artista que combina lo intelectual con lo irreverente, defendiendo la independencia creativa y el espíritu autogestivo. Su discurso siempre se mantuvo fiel a la contracultura, al “hazlo tú mismo” y a lo alternativo, conceptos que lo convirtieron en un referente del rock argentino fuera del circuito comercial.

Walas en MasterChef

En noviembre del 2016 publicó su primer libro: Skate punk, un lunático sobre ruedas, una autobiografía en la que repasa su infancia, sus inicios en el skate y su vínculo con la cultura underground. Allí, reflexiona sobre su vida entre el arte, el punk y la búsqueda de identidad, mostrando otra faceta de su personalidad inquieta y reflexiva.

Con su llegada a MasterChef Celebrity, el líder de Massacre da un nuevo giro a su carrera, esta vez frente a los hornos y las cámaras. Fiel a su estilo, promete sorprender con su humor ácido, su sensibilidad artística y una personalidad tan particular como su historia. Así, el “lunático sobre ruedas” se prepara para un nuevo desafío: cocinar bajo presión y conquistar al jurado más exigente de la televisión argentina.