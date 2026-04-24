Benjamín Vicuña volvió a señalar a la China Suárez por sus hijos: “No es sano, es triste”

En el complejo tablero de las familias ensambladas, Benjamín Vicuña siempre intentó mantener un vínculo basado armonía que, hasta hace poco, parecía inquebrantable. Sin embargo, en su reciente paso por el ciclo Ángel Responde (Bondi Live), el actor dejó de lado la cordialidad habitual y habló sobre su presente con la China Suárez. Con una mezcla de melancolía, pero a la vez firmeza, Vicuña analizó el desgaste de una relación que, tras años de tregua, volvió a entrar en zona turbulenta.

El contundente reclamo de Benjamín Vicuña a la China Suárez por el tiempo con sus hijos

Parte de la entrevista, que recorrió desde sus errores del pasado hasta su madurez actual, hizo foco en el día a día y el cuidado Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común con la China Suárez. Fue allí donde Benjamín Vicuña no ocultó su frustración por la pérdida de la dinámica que habían logrado construir. Según sus propias palabras, el panorama actual dista mucho de ser el ideal. “Se desmoronó ese equilibrio”, resumió el actor, dejando entrever que las decisiones unilaterales y los cambios en la rutina de los menores rompieron la paz que reinaba en la familia.

Amancio, Magnolia y Benjamín Vicuña.

El actor fue tajante al referirse a la necesidad de mantener la presencia por igual de ambos, un punto que hoy parece ser el principal motivo de la discusión. Con un tono cargado de seriedad, Benjamín señaló: “Los chicos tienen que estar con su madre, pero también con su padre”. Esta declaración no fue al pasar; fue una respuesta directa a la incomodidad que le genera la crianza en este caso, la cual percibe como injusta y desbalanceada.

Entre la ansiedad y el dolor: el pedido de paz de Benjamín Vicuña a la China Suárez

Sin filtros, admitió el costo interno de sostener este conflicto mediático y familiar en el tiempo. “Es una situación exigente que me genera ansiedad”, confesó ante la mirada de Ángel de Brito. Lejos de la imagen de galán de telenovela, Vicuña se mostró vulnerable ante el impacto de un vínculo que hoy define como fragmentado. El actor no dudó en calificar el momento actual con una crudeza absoluta: para él, este distanciamiento y las fricciones constantes no son beneficiosas para nadie.

"Esto no es sano, es triste", reflexionó en uno de los momentos más profundos de la charla. Lejos de querer profundizar la grieta, Benjamín Vicuña aprovechó el espacio para manifestar un anhelo que resume su postura actual: la búsqueda de una estabilidad que permita a sus hijos crecer en un entorno libre de tensiones. En ese sentido, su descargo funcionó como un llamado a la tregua: “Solo quiero que vuelva la paz”.