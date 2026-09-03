El tajante pedido de Tini Stoessel a su mamá, Mariana Muzlera: “Todo empezó con sus ataques de pánico”

La relación entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, atraviesa un momento de máxima tensión. En medio de la disputa familiar y económica que salió a la luz en las últimas horas, Yanina Latorre reveló cómo habría comenzado el reclamo de la cantante por su patrimonio y vinculó ese momento con la crisis de salud mental que atravesó años atrás.

La interna familiar de Tini Stoessel: cómo comenzó su reclamo por el patrimonio que manejaban sus padres

Al aire de SQP (América TV), Yanina Latorre explicó que todo habría comenzado después de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, cuando la artista regresó a una etapa de terapia por el delicado momento personal que atravesaba.

Tini Stoessel se habría peleado con sus padres tras la separación con Rodrigo De Paul en agosto de 2023.

“Acá arranca básicamente la primera vez cuando ella corta con Rodrigo, que vivía en Madrid, y que ella ahí estaba mal de salud mental y empieza con la terapia. Ahí es cuando empieza a querer pedir el dinero”, relató la conductora.

Según su versión, uno de los primeros pedidos de la cantante estuvo relacionado con una casa en Madrid. Tini habría consultado por qué no podía comprarla y, a partir de allí, comenzó a interiorizarse en cuestiones vinculadas con sus bienes y sus finanzas. Incluso, de acuerdo con la exangelita, comenzó a ingresar a la oficina familiar para mirar documentación y conocer detalles sobre el manejo de su patrimonio.

Sin embargo, ese reclamo habría quedado en segundo plano cuando Tini atravesó una fuerte crisis. “Le dan como entrada a la oficina, ella iba, miraba papeles, le contaban cosas, pero justo se le empalma con sus ataques de pánico, con su depresión, que bajó mucho de peso”, aseguró Yanina Latorre.

El conflicto de Tini Stoessel con Alejandro por los shows y su desesperado pedido de vivir sola

En ese período, según contó Majo Martino, Alejandro Stoessel había programado que su hija realizara 14 Luna Park. La cantante, que no se encontraba bien, habría decidido ponerle un límite a su padre. “Ella se sentía tan mal que le pidió... que fue el primer límite que le puso. Le dijo: ‘Yo los 14 Luna Parks no los voy a hacer en este momento’”, relató la periodista.

En medio del conflicto económico, salieron a la luz los mensajes sobre Emilia Mernes que le habría recibido Tini Stoessel.

La panelista también aseguró que, mientras Tini permanecía recluida, su padre le enviaba imágenes de Emilia Mernes, quien por entonces era amiga de la cantante. “La bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes: ‘Mirá, te copió el vestuario’, ‘está ganando terreno’, ‘usa el mismo color de vestuario que vos’, ‘tiene tu bailarín’, ‘tiene tu vestuarista’”, contó.

La búsqueda de independencia habría llegado a tal punto que, según Latorre, Tini le dijo a su padre que tenía dinero para comprarse una casa y terminó yéndose a vivir a una propiedad abandonada, sin luz ni muebles. “Era tal la desesperación por estar sola y ser independiente que se fue a vivir ahí, a una casa abandonada”, sostuvo la periodista.

La interna también habría involucrado a Mariana Muzlera. Majo Martino aseguró que la artista llegó a prohibirle la entrada a su madre a una de sus casas después de advertir, mediante las cámaras de seguridad, que ingresaba cuando ella no estaba y utilizaba algunas de sus pertenencias.

Qué dijo Tini sobre la pelea con sus padres

En las últimas horas, la propia Tini Stoessel habría hablado sobre el conflicto. En LAM, Ángel de Brito dio a conocer que la cantante le manifestó a su entorno más cercano que la relación con Mariana y Alejandro atraviesa uno de sus peores momentos. "Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, mencionó el conductor sobre los dichos de la artista.

Tini Stoessel le habría confirmado a su entorno que está trabajando gratis en el exterior.

Además, según De Brito, Tini cuestionó la información que recibió de su padre durante una auditoría y reclamó documentación correspondiente a distintos años de su carrera. También sostuvo que Futttura es un proyecto creado por ella y que participó en la escritura, edición y realización de sus contenidos. “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”, habría expresado la cantante.