“Estoy más firme que nunca”: el claro mensaje de Tini Stoessel en el primer show de su gira por México

Durante las últimas semanas, la familia Stoessel se volvió la protagonista de los programas de espectáculos, con una noticia que generó escándalo y debate. Según se dio a conocer, Alejandro Stoessel, padre y exmanager de Tini Stoessel, fue apuntado por la prensa debido al manejo y destino de los millonarios ingresos generados por la cantante a lo largo de su carrera. En este contexto de batalla, la cantante sacudió el retormo de su gira internacional en territorio mexicano con un espectáculo arrollador de Futttura. Sin embargo, y tras semanas de un llamativo silencio y un evidente distanciamiento afectivo, Tini no dudó en lanzar declaraciones cargadas de absoluta contundencia emocional. Si bien no habló directamente del fuerte escándalo financiero que involucra directamente a su padre, dejó un claro mensaje que hizo crecer los dichos alrededor.

Tini Stoessel

El claro mensaje de Tini Stoessel, en su regreso a los escenarios

Una de las noticias más comentadas de los últimos días, rodea una feroz disputa familiar que distanció por completo a Tini Stoessel de su entorno íntimo. En medio de la felicidad por la boda con Rodrigo de Paul, el escándalo se desató cuando tomó la firme decisión de buscar su independencia profesional y económica. Tras 15 años delegando por completo el manejo de su carrera, la artista solicitó una exhaustiva auditoría financiera., que arrojó un resultado devastador: ella carecía de participación accionaria en las sociedades que administraban las millonarias ganancias derivadas de su música, contratos y derechos de imagen, las cuales se encontraban bajo el control exclusivo de su padre, Alejandro Stoessel.

Al respecto, Yanina Latorre aportó detalles reveladores y punzantes en el programa SQP (América) . La conductora expuso que la joven se cansó de la "opresión" y el control excesivo que ejercían sus progenitores sobre su rutina diaria, sus finanzas y sus amistades. "Ella no tenía un sueldo, iba todo a un pozo en común, ¿dónde se vio eso?" , sentenció. Además, la conductora destapó la enorme brecha económica que traba cualquier acuerdo de reconciliación en la actualidad, asegurando con crudeza que Tini Stoessel les ofreció formalmente un generoso 25% de sus utilidades, pero que sus padres le exigen de forma inflexible el 50% de todo su patrimonio acumulado.

En medio de este escándalo, los únicos que salieron a hablar en ocasiones fueron sus padres. Pero Tini decidió no quedarse callada, y aprovechó la importancia del retorno de Futttura, en suelo mexicano, para dejar un claro mensaje. Al final de la noche, y con un hermoso vestido de novia rasgado, la artista pronunció: “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero decirles que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, que estoy más feliz y contenta que nunca, estoy agradecida con todo mi equipo, mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”. Esto reavivó el debate que está vigente en los últimos días, y fue tomado como la sentencia que dio la cantante hacia sus progenitores.

El presente de la familia Stoessel, en medio de la batalla

En medio de este escándalo, Tini Stoessel se mostró fuerte y "bien plantada" a su postura. Sin embargo, varios medios de comunicación aseguraron que la feroz guerra patrimonial sumió al clan en un clima de absoluta hostilidad y desesperación colectiva. Alejandro Stoessel atraviesa horas críticas marcadas por un delicado cuadro de salud, sumado a un desborde emocional que lo llevó a agredir físicamente a cronistas apostados en su vivienda.

Según dijeron algunos profesionales , sus padres buscan frenar la auditoría con duras maniobras legales. La dimensión del quiebre quedó expuesta en los medios a través de revelaciones directas de los protagonistas. Al aire de SQP, Yanina Latorre desnudó la estrategia del productor ante el avance de su hija: "Si Tini avanza judicialmente contra su padre, Alejandro Stoessel respondería con una contrademanda reclamando el 50% del patrimonio" .

Por su parte, Mariana Muzlera, madre de la artista, rompió el hermetismo y defendió su postura de forma directa. En diálogo con Moria Casán para el ciclo La mañana con Moria (eltrece) , la mujer expresó con angustia: "Solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño" .

Tini Stoessel

“Estoy más firme que nunca”, fue el claro mensaje de Tini Stoessel en el primer show de su gira por México, en medio de la disputa económica con su familia. De esta manera, la cantante dejó en claro que se encuentra más plantada que nunca en el reclamo de su patrimonio, y rompió el silencio que había mantenido por estas semanas.

A.E