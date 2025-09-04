La devoción de Giorgio Armani por Valeria Mazza: el momento en el que declaró que era su musa favorita

Giorgio Armani, referente indiscutido de la moda mundial, falleció en Milán a los 91 años. La noticia fue confirmada por el Grupo Armani a través de un comunicado en el que destacaron el compromiso del diseñador, destacando que trabajó incansablemente hasta sus últimos días. Además revelaron que el velatorio se llevará a cabo en el Teatro Armani, mientras que el funeral será privado.

Con más de medio siglo de trayectoria, Armani transformó la moda, dejando un legado que es sinónimo de sobriedad, sofisticación y atemporalidad. En ese camino, una figura ocupó un lugar especial en su historia: Valeria Mazza, la modelo que no solo desfiló para él, sino que también se convirtió en su favorita, en su musa.

La relación de Giorgio Armani y Valeria Mazza

Si bien a lo largo de su carrera, Armani trabajó con innumerables modelos y celebridades, Valeria Mazza fue una de sus predilectas, desfilando en repetidas oportunidades para la firma. En una entrevista, la conductora de televisión recordó el momento en que Giorgio reveló porque trabajaba con ella: “Me acuerdo que una vez le preguntaron: ‘¿Por qué trabaja con Valeria si no le gustan las supermodelos?’ Y él respondió: ‘Es que no me gustan las supermodelos, pero sí Valeria’”.

La relación entre el diseñador y la modelo evolucionó tanto que trascendió las pasarelas. Y es que Armani estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Valeria Mazza, como la preparación de su vestido de boda en 1998, cuando además inspiró a Alejandro Gravier a usar la recordada galera diseñada por él. Con el pasó de los años, Valeria y su familia visitaron en varias ocasiones al diseñador en Milán, dejando en evidencia una vez más que compartían una relación muy cercana.

La carta de despedida de Valeria Mazza a Giorgio Armani

Tras conocerse la noticia de la muerte de Giorgio Armani, Valeria Mazza compartió un sentido mensaje para despedirlo. “Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejas un sello imborrable en la moda. Yo te despido con un ‘grazie’ porque me elegiste, aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía”, comenzó la modelo.

En su carta, Valeria Mazza también destacó la huella personal que Giorgio Armani dejó en su vida: “Me hiciste crecer como modelo pero también como persona y profesional. En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda. QEPD”.