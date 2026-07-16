Se filtró un polémico video de Mauro Icardi en un shopping tras quedarse sin club: "Le lleva las bolsas a la China"

Tras confirmarse su salida definitiva del Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi atraviesa un momento de definiciones tanto en el plano profesional como en el personal. Mientras evalúa distintas propuestas para continuar su carrera, el delantero permanece junto a la China Suárez, con quien comparte esta nueva etapa de incertidumbre.

Mauro Icardi

En medio de ese escenario, un video de la pareja comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente llamó la atención de los usuarios. La grabación muestra a Mauro Icardi y a la China Suárez durante una salida a un shopping, donde un detalle en particular terminó convirtiéndose en el centro de los comentarios.

Mauro Icardi acompañó a la China Suárez de compras

En las imágenes se puede ver a Mauro Icardi y la China Suárez caminando juntos por el shopping, en una escena cotidiana que rápidamente llamó la atención. Y es que, mientras avanzaban por el lugar, el delantero sostenía en sus manos las bolsas de compra de la actriz.



El momento fue compartido por la cuenta de LAM: "Mauro sin club y llevándole las bolsas a la China". La frase hacía referencia tanto al presente profesional del futbolista, que todavía debe definir dónde continuará su carrera, como a la situación que protagonizó junto a su pareja.

Mauro Icardi define su próximo destino tras salir del Galatasaray

Mientras el video continúa circulando, Mauro Icardi sigue adelante con el análisis de las propuestas que recibió luego de cerrar su etapa en el Galatasaray. Según reveló Guido Záffora en DDM, el delantero cuenta con tres ofertas concretas para continuar su carrera: Arabia Saudita, México y Brasil.

China Suárez y Mauro Icardi

De acuerdo con la información brindada por el periodista, la opción de Arabia Saudita sería una de las más fuertes desde lo económico, aunque también representaría un desafío por la distancia y la logística familiar. En cambio, Brasil aparece como una alternativa que permitiría una mayor cercanía con Argentina y facilitaría la dinámica de la China Suárez con sus hijos.

Así, mientras Mauro Icardi define cuál será su próximo destino profesional, el futbolista continúa compartiendo esta etapa junto a la China Suárez. La pareja también atravesó en los últimos meses rumores sobre una posible crisis, aunque ambos continuaron mostrándose juntos y consolidando su vínculo.