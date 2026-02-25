En las últimas horas, estalló el rumor menos pensado entre Elba Marcovecchio y Guillermo Francella, que protagonizarían un incipiante romance. De acuerdo con la información brindada por Ángel de Brito en LAM (América TV), la abogada y el actor habrían mantenido un encuentro “carita con carita” y a “30 centímetros de distancia”, señal de que estarían iniciando una inesperada historia de amor. Ante el revuelo mediático, fue la propia letrada quien salió a revelar los detalles de su encuentro con el dramaturgo.

Elba Marcovecchio brindó detalles de su encuentro con Guillermo Francella

Esta mañana, Elba Marcovecchio fue contactada de manera telefónica por Luis Bremer en Desayuno Americano (América TV) para que sea ella quien hable en primera persona acerca de las versiones que la vinculan sentimentalmente con Guillermo Francella. La viuda de Jorge Lanata señaló que sólo estaban intercambiando opiniones sobre fútbol de primera división. "Me haces reír. No puedo creer toda la bola que se hizo. Hablamos solamente del partido de la final entre Racing y Estudiantes, que ganó Estudiantes, y nada más", exclamó sonriente.

Guillermo Francella, Elba Marcovecchio | Instagram

En este marco, desmintió categóricamente que su acercamiento haya tenido un carácter sentimental. "Guillermo es un caballero, mega caballero. Un señor como Dios manda", resaltó, mientras que sostuvo con firmeza que no hay romance a la vista entre ellos: "Nada, nada, nada que ver". Por su parte, su colega y amigo personal, Carlos Salerno, opinó acerca del estado civil de la letrada y lanzó: "Me dijo que está muy bien así como está y que en este momento está muy bien con sus hijos".

Se conoció el prototipo de hombre que le gusta a Elba Marcovecchio

En el afán de despegar el nombre de Elba Marcovecchio de Guillermo Francella, el jurista en cuestión se animó a disparar con humor: "Elba tiene muchos candidatos. ¡Guillermo no sos el único!". Acto seguido, dejó entrever cuál es el prototipo de hombre que la atrae: "No los veo fusionados. Me parece que no es el tipo de hombre para ella. Me parece a mí que a ella le gusta otra cosa".

Cabe destacar que, ambos fueron capturados in fraganti en una fiesta hablando muy cerca y separados del resto de los invitados. De Brito, se encargó de destacar que “no se besaron, no se tocaron, fue solo una charla”, pero sí que se los vio “a 30 centímetros, carita con carita, muy cerca”. En contraposición, Denise Dumas lanzó una hipótesis que se alejaría de los rumores de romance teniendo en cuenta que el protagonista de El encargado se acaba de separar de Marynés Breña y divorcio estaría sujeto a un litigio patrimonial; en esta línea, Marcovecchio podría ser la asesora jurídica de una de las partes.

De esta manera, Elba Marcovecchio les puso fin a las especulaciones acerca de su presunto acercamiento sentimental con Guillermo Francella dejando en claro que el eje de la conversación estaba puesto en el deporte. Por su parte, el artista conservó el hermetismo que lo caracteriza respecto a su vida privada y prefirió llamarse a silencio, dejando que la abogada sea quien desmienta su presunto romance.

NB