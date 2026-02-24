Así es el vistoso hotel en que vive Susana Giménez en Europa: lujo al estilo Belle Époque actualizada

Susana Giménez se encuentra disfrutando de su estadía en Madrid en un hotel que combina el lujo al estilo Belle Époque con una actualización contemporánea. La arquitectura clásica, los ventanales altos y la ambientación refinada se integran a la perfección con el estilo que caracteriza a la icónica conductora.

Susana Giménez vive en un hotel madrileño que proyecta la elegancia de la Belle Époque adaptada a los tiempos modernos. En su estadía en Europa, la presentadora se inclinó por un lugar que refleja la esencia del lujo clásico. Con ventanales altos, cortinas vaporosas y mobiliario sofisticado, el lugar ofrece una experiencia distinguida.

En las últimas semanas, la conductora decidió instalarse en España para festejar su cumpleaños 82, rodeada de amigos y familiares cercanos. El lugar en el que se hospeda se distingue por su arquitectura refinada, con techos altos y molduras que evocan estilos característicos de hoteles boutique de alta gama.

A través de su cuenta de Instagram, Susana Giménez compartió una imagen que mostró algunos detalles de la habitación en la que se encuentra. La decoración responde a una paleta neutra y cálida, con tonos crema y beige que se combinan con acentos más profundos como el sillón tapizado en azul oscuro.

“En mi cuarto hablando por celular con mis amigos, ¡¡¡los extraño!!!!”, escribió junto a su posteo la actriz. En la parte posterior de la imagen, se apreciaron grandes ventanales con cortinas blancas translúcidas, reforzando la idea de elegancia discreta. A esto se sumó un arreglo de orquídeas blancas y un mural artístico en tonos suaves, que aportaron un aire artístico.

La sorpresa de Susana Giménez al conocer a un fan que tenía su cara tatuada

Durante su estadía en España, Susana Giménez vivió un momento inesperado al encontrarse con un fanático que decidió tatuarse su rostro en su pierna. La conductora se acercó para observar el dibujo con atención y, sorprendida por el diseño, exclamó: “¡No lo puedo creer! ¡Qué genialidad!”.

El admirador mostró orgulloso el tatuaje, mientras la actriz mostraba su sorpresa con gestos simpáticos y comentarios que evidenciaban lo inesperado de la situación. El encuentro se transformó en un recuerdo especial tanto para el fan como para la diva, que disfrutó del momento con naturalidad y cercanía.

Además de la sorpresa por el tatuaje, Susana Giménez recibió un obsequio muy particular, un plato diseñado con una ilustración de su figura. En la imagen se la representa con un vestido rojo brillante y guantes largos, mientras que la vajilla está decorada con bordes en tonos blanco, negro y dorado. “Gracias, encima del tatuaje me hicieron este plato”, escribió en sus historias.

