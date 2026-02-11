Griselda Siciliani se sumó al reclamo de Guillermo Francella: "El cine no se hace con los impuestos de la gente"

En medio del debate por la reforma laboral en el Senado de la Nación, el mundo del espectáculo volvió a alzar la voz. Esta vez fue Griselda Siciliani quien se sumó al reclamo de Guillermo Francella, Juan José Campanella y otros referentes del cine argentino ante la posible modificación del financiamiento del INCAA. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un fragmento de una entrevista de la directora Laura Casabé bajo una frase contundente: "El cine no se hace con los impuestos de la gente".

El pedido de Guillermo Francella, Juan José Campanella y Natalia Oreiro por el cine argentino

Por estas horas en el Senado de la Nación, la discusión se centra, entre otros puntos, en dos artículos incluidos en el proyecto de Ley de Modernización Laboral (210 y 211 del dictamen), que proponen eliminar las asignaciones específicas que hoy financian al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. De aprobarse, el INCAA dejaría de contar con recursos propios, como el 10% del valor de cada entrada de cine y otros aportes establecidos por ley, y pasaría a depender del presupuesto general del Tesoro Nacional.

Guillermo Francella

Hace poco más de una semana, más de 1.800 artistas, directores, productores y trabajadores del sector firmaron una petición impulsada por la Federación Iberoamericana de la Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA) para "evitar el apagón audiovisual en Argentina". Entre los firmantes aparecen nombres como Guillermo Francella, Juan José Campanella, Mercedes Morán, Adrián Suar, Natalia Oreiro y Ricardo Darín, entre muchos otros.

La adhesión de Francella llamó especialmente la atención porque el actor de Homo Argentum había quedado envuelto en polémicas anteriores por sus declaraciones sobre el cine nacional y el vínculo con el público. Sin embargo, en esta oportunidad dejó en claro su preocupación por la continuidad de la industria. Desde el sector sostienen que no se trata de una discusión ideológica, sino económica: advierten que quitar el financiamiento específico pondría en riesgo miles de puestos de trabajo y la capacidad de producción local.

Griselda Siciliani

Griselda Siciliani se sumó al reclamo de Guillermo Francella: "El cine no se hace con los impuestos de la gente"

En ese contexto, Griselda Siciliani se sumó al reclamo de los artistas y compartió en sus historias de Instagram la explicación de Laura Casabé, directora de La Virgen de la Tosquera, quien detalló en Urbana Play cómo funciona el sistema actual. Según explicó, cuando una persona compra una entrada para cualquier película, un porcentaje de ese valor se destina al INCAA, que luego administra esos fondos para financiar nuevas producciones. "Pago la entrada para ver una película y una parte vuelve al cine para hacer más cine", resumió.

El punto central del reclamo es que esos recursos no provienen de impuestos generales, sino de un esquema específico de reinversión dentro de la propia industria audiovisual. Por eso, bajo la consigna de que “el cine no se hace con los impuestos de la gente”, actores y directores buscan que los legisladores revisen los artículos cuestionados antes de la votación en el Senado.