Rocío Pardo habló de su rotundo cambio de vida, a siete meses de su casamiento con Nicolás Cabré

Después de un año muy especial, marcado por su casamiento con Nicolás Cabré y una extensa etapa de viajes, Rocío Pardo atraviesa un presente de mayor calma y conexión personal. Lejos de la exposición constante, la actriz decidió compartir con sus seguidores algunos de los cambios que incorporó a su vida cotidiana para sentirse mejor y encontrar un mayor equilibrio.

A través de una publicación en Instagram, la bailarina abrió una pequeña ventana a su intimidad y mostró aquellas costumbres que, según explicó, marcaron una diferencia en su día a día. Bajo la premisa de que los grandes cambios comienzan con pequeñas decisiones, compartió una serie de imágenes que reflejan su nueva rutina.

Rocío Pardo

Los hábitos que transformaron el día a día de Rocío Pardo

Entre las postales que publicó, la actriz destacó la importancia de dedicar tiempo al movimiento físico. En una de las imágenes aparece descansando en la cama junto a la frase: "Es solo una hora", una reflexión con la que buscó destacar cómo reservar parte del día para entrenar puede impactar positivamente en el bienestar general.

Además, mostró cómo intenta reducir el tiempo frente a las pantallas y limitar aquellas actividades que suelen absorber gran parte de la jornada. Con esta decisión, Rocío apuesta a una rutina más consciente, donde el descanso y la conexión con el presente ocupan un lugar central.

Rocío Pardo: su tiempo para el ejercicio y para las redes

La alimentación también forma parte de este proceso. En su publicación, la actriz comparó distintas opciones a la hora de comer y remarcó la importancia de elegir alimentos frescos y nutritivos sin necesidad de realizar cambios drásticos. Para ella, el secreto está en la constancia y en las pequeñas decisiones cotidianas.

Los cambios en las actividades y alimentación de Rocío Pardo

Otro de los hábitos que incorporó fue dedicar más tiempo a la lectura y reducir el consumo de contenido en plataformas digitales. En varias de las imágenes se la puede ver disfrutando de momentos de tranquilidad, una práctica que, según dejó entrever, le permite desconectarse del ritmo acelerado de todos los días.

Rocío Pardo y un mensaje claro a sus seguidores.

Como cierre de su publicación, Rocío Pardo resumió su filosofía actual con una frase sencilla pero contundente: "Pequeños hábitos que hacen la diferencia". Un mensaje que rápidamente recibió el apoyo de sus seguidores y que refleja la etapa personal que atraviesa, enfocada en el bienestar, el equilibrio y el disfrute de las cosas simples.