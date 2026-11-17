Emanuel Ortega compartió en Instagram una serie de fotos y videos que muestran cómo transcurren sus días tras separarse de Julieta Prandi. El lunes 16 de noviembre, el músico publicó un carrusel en el que los discos, las grabaciones y las guitarras ocupan casi todas las imágenes, acompañados por algunas escenas cotidianas, poco más de un mes después del final de su matrimonio.

La separación se conoció el 12 de octubre, cuando la conductora anunció en sus historias de Instagram que había decidido terminar la relación, tras seis años de pareja y a menos de un mes del casamiento civil, celebrado a mediados de septiembre. El nuevo álbum, por su parte, se centra en la música y suma otras postales personales; dando a conocer cómo es el presente del artista luego de la ruptura.

Discos y gatos: el carrusel de Emanuel Ortega en Instagram

Emanuel Ortega subió el álbum en las últimas horas y lo acompañó con una sola palabra en mayúsculas: "SALPICADITO…". Una de las imágenes es una selfie en un gimnasio, con una gorra roja y blanca y una remera clara. En otra, se puede observar una biblioteca de vinilos que cubre la pared en una extensa medida, lo que demuestra también su pasión por la música.

CaptionUna selfie en el gimnasio y una biblioteca de vinilos, dos de las imágenes que compartió Emanuel Ortega.

La semana pasada el artista había vuelto a publicar en su feed luego de más de cinco meses con un video en el que cantaba un fragmento de "Don't Think Twice, It's All Right", de Bob Dylan, junto a su amigo Fernando Goin, delante de una estantería con discos y libros. Para presentarlo, escribió: "Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio".

Sobre un estante de madera del nuevo posteo descansa una caja de "Heroes of the Blues", un juego de 36 tarjetas ilustradas por R. Crumb con textos de Stephen Calt, junto a un frasco de vidrio. También hay una escena distinta: dos gatos, uno negro y otro de pelaje gris y marrón, ocupan el techo y el capó de un auto blanco con manchas de óxido.

La caja de tarjetas "Heroes of the Blues" y dos gatos sobre un auto, en el posteo del músico.

Guitarras y grabaciones: el presente de Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi

Emanuel Ortega habló sobre su presente el 19 de octubre, una semana después del anuncio de Julieta Prandi, en una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV). Consultado por una posible reconciliación, respondió que tenía muy poca claridad y lo resumió así: "Estoy aturdido, estoy tratando de concentrarme en mi trabajo".

Entre los instrumentos del carrusel, dos guitarras acústicas descansan contra otra pared de vinilos, una de color rojizo y otra de madera natural con el barniz gastado. En otra fotografía, está sentado en un sillón naranja y toca un banjo al lado de un djembé, frente a un ventanal que da a una arboleda.

Un banjo, un djembé, dos guitarras acústicas y un amplificador, entre las imágenes del carrusel.

El hijo de Palito Ortega publica canciones propias bajo el nombre de Bálsamo, un proyecto de indie folk y rock que escribe, produce y arregla él mismo. Con esa firma lanzó "Presa" en abril de 2024, "Me hace bien" en junio de 2025 y "Mi locura", estrenado en diciembre del 2025.

Uno de los clips, en blanco y negro, transcurre en una sala con paneles acústicos blancos y grises: un trompetista con auriculares toca de pie entre micrófonos y atriles, mientras él se asegura de que todo salga en excelentes condiciones.

A poco más de un mes de la separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega mostró en el carrusel del lunes 16 de noviembre sus discos, sus guitarras y dos sesiones de grabación. Es su segunda publicación en el feed desde la ruptura, tras el dueto con Fernando Goin.