Embarazada de cinco meses, Sofía Pachano reveló su nuevo antojo: “Lo más caro de la verdulería”

Sofía Pachano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. En la dulce espera de su primer hijo junto a Santiago Ramundo, la actriz y cocinera comparte con sus seguidores cada paso de su embarazo, desde los cambios físicos hasta las emociones que la acompañan en esta nueva etapa.

En las últimas horas, la artista publicó un video en su cuenta de Instagram que enterneció a todos: con una sonrisa, contó que está disfrutando de su quinto mes de gestación y que los antojos comenzaron a hacerse sentir. “Lo más caro de la verdulería”, escribió divertida mientras mostraba un racimo de uvas, su nuevo deseo irresistible.

Fiel a su estilo espontáneo, la hija de Aníbal Pachano y Ana Sanz se mostró relajada y con mucho humor, dejando ver el costado más cotidiano de la maternidad. “Veníamos bien, mandarinas, de temporada y económicas, pero bueno... ahora el nuevo antojo son las uvas. ¡Lo más caro de la verdulería!”, dijo entre risas. Y agregó divertida: “La estoy estirando la bolsa... mentira, me la compré ayer y ya me la estoy bajando. Bueno, dale, la próxima una banana, no uvas”.

Desde que anunció el embarazo con un video en redes sociales que conmovió a sus seguidores, Sofía Pachano muestra el día a día de esta etapa tan especial, donde los antojos, las risas y la ternura son los verdaderos protagonistas de sus posteos.