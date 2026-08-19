Emilia Attias se sinceró sobre la crianza de su hija, Gia: “Me parece sano no criar hijos programados para obedecer”

Emilia Attias construyó una sólida carrera como actriz, conductora y DJ, que la llevó a formar parte de diversos ámbitos creativos y artísticos. En este marco, desde que se convirtió en mamá, su hija Gina, fruto de su matrimonio con el Turco Naim, pasó a formar parte de ese universo. Su llegada la llevó a tener un cambio de perspectiva y a valorar la maternidad desde otra mirada. En una entrevista que mantuvo con el ciclo Ellas, el programa de streaming de Infobae, se sinceró sobre el método de crianza que eligió para acompañar a su hija adolescente.

Emilia Attias apostó por una crianza disruptiva para su hija Gina

El 28 de octubre de 2016, Emilia Attias se convirtió en mamá de Gina, una niña que hoy tiene casi 10 años y que desde que nació se convirtió en su compañera inseparable. La llegada de su hija marcó un antes y un después en su vida y la llevó a replantearse distintas cuestiones tanto a nivel personal como laboral. Desde entonces, la maternidad ocupó un lugar central, en la que la artista decidió transitar los primeros años de la pequeña con una presencia muy cercana, reduciendo sus compromisos laborales para poder acompañarla durante su crecimiento. A más de una década de aquel momento, reflexionó sobre el vínculo que creó con ella y sobre la manera en que eligió criarla.

Emilia Attias y su hija Gina | Instagram

“Yo hice lo que pude”, reconoció al recordar cómo vivió los primeros años de la maternidad. En este marco, explicó que decidió tomarse un par de años para estar especialmente conectada con la nena, responderse preguntas existenciales y acompañarla de cerca durante su crecimiento. Lejos de considerar ese período como un freno para su carrera, lo interpretó como una oportunidad de crecimiento personal y aseguró que la experiencia le permitió alcanzar “un escalón más de profundidad, madurez y sabiduría”.

Durante ese tiempo, además, comenzó a revisar sus propias decisiones laborales y a preguntarse si realmente estaba construyendo la carrera que quería o si simplemente estaba respondiendo a las oportunidades que le ofrecía el medio.

Emilia Attias habló de cómo combinó el trabajo y la maternidad

En ese proceso, Emilia Attias también hizo hincapié en el modo en que buscó combinar su vida laboral con su rol de madre. Si bien durante los primeros años trabajó mucho menos para poder estar presente, nunca dejó de considerarse una mujer independiente y activa. “Siempre fui una mamá muy activa desde que ella era chica, pero trabajaba mucho menos para poder estar más con ella”, explicó. Al mismo tiempo, procuró que Gina pudiera acompañarla en sus distintos espacios de trabajo, incluso en escenarios muy diferentes entre sí, para que conociera de cerca a esa otra versión de su madre: una mujer que trabaja desarrolla sus proyectos y construye su propio camino.

Emilia Attias y Gina cuando era bebé | Instagram

Para Emilia, uno de los aspectos centrales de la crianza está relacionado con el ejemplo que transmite a través de sus propias acciones. Consideró que educar no consiste únicamente en establecer reglas o decirle a un hijo qué debe hacer, sino también en mostrarle, a través de la propia conducta, una manera de relacionarse con el mundo. “Para mí, la responsabilidad de la coherencia que yo quiero tener es lo que ella vea de mí”, sostuvo. Por eso, señaló que es importante que Gina pueda observar cómo se desenvuelve en diferentes ámbitos de su vida, ya sea cuando trabaja, cuando se relaciona con su familia, cuando está en pareja o cuando ejerce su lugar como ciudadana.

Esta mirada se vincula directamente con su concepción de la crianza y con la necesidad de acompañar a los hijos sin convertirlos en personas condicionadas a cumplir órdenes de manera automática. Es así que la conductora sostuvo que es saludable permitir que los chicos desarrollen su propio criterio, tengan capacidad para cuestionar y puedan construir una identidad propia.

Desde esa perspectiva, la maternidad implica para ella representa una responsabilidad que va mucho más allá del cuidado diario: supone transmitir valores sin perder de vista la individualidad de su hija. La actriz busca que Gina pueda reconocer en ella una figura coherente entre lo que dice y lo que hace, pero también que tenga libertad para desarrollar su propia personalidad, expresar lo que piensa y cuestionar aquello con lo que no está de acuerdo. “Me parece sano no criar hijos programados para obedecer”, sostuvo al referirse a la importancia de acompañar a los hijos sin imponerles una única manera de pensar o de actuar. Finalmente, remató: "El mundo está muy adoctrinado hoy en día, está muy formateado. Hay muy poca libertad, realmente, aunque uno le parezca que la tiene. El pensamiento crítico es una isla de libertad; de autonomía. Y eso es lo que le enseño mucho".

Emilia Attias y Gina | Instagram

Después de estar especialmente presente durante los primeros años de Gina, Emilia Attias volvió a conectarse con otra de sus grandes pasiones: la música, la composición y el trabajo en el estudio, un proyecto que desarrolló puertas adentro durante varios años. Su etapa como mamá full time, la búsqueda personal y nuevos intereses, la actriz reveló una idea que atraviesa su manera de ser madre: acompañar a su hija desde la presencia, el diálogo y el ejemplo, pero sin pretender determinar de antemano quién debe ser.