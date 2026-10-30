Emilia Mernes habló de casamiento con Duki y sorprendió con una confesión sobre la propuesta

Emilia Mernes visitó un ciclo de streaming y se animó a responder si se casaría con Duki, quien es su pareja hace casi 6 años. De vuelta en la música y tras celebrar sus 30 años, la artista causó repercusiones al hablar sobre la posibilidad de dar un nuevo paso en su relación amorosa.

Emilia Mernes habló por primera vez sobre la posibilidad de casarse con Duki

Emilia Mernes y Duki atraviesan uno de los momentos más lindos de su relación. Después de casi seis años juntos, los cantantes consolidaron una pareja que combina el amor con sus respectivas carreras musicales. En ese contexto, la artista habló por primera vez sobre la posibilidad de pasar por el altar y sorprendió al dejar en claro que le gustaría dar ese paso junto a su novio.

La cantante, que cumplió 30 años días atrás, visitó el estudio de Sería Increíble, el ciclo de streaming de Olga, donde habló sobre su presente sentimental y sus proyectos personales. Allí reconoció que, después de tanto tiempo en pareja, también comienza a imaginar nuevos planes a futuro. "Estoy en pareja hace mucho tiempo y uno empieza a proyectar también en el amor. Hace cinco años y medio ya que salimos, vamos para seis, largo", contó al referirse a la historia que construyó con el referente del trap argentino.

Duki y Emilia Mernes

Al ser consultada sobre la posibilidad de casarse con Duki, Emilia Mernes no esquivó la pregunta y se mostró entusiasmada con la idea. "Me encantaría, pero los dos también estamos con muchas cosas, los dos estamos haciendo un proyecto cada uno y tenemos que estar alineados y los dos sabemos cuándo será el momento, ya encontraremos algún hueco para hacerlo", explicó.

Sin embargo, la joven dejó una frase que despertó la ilusión de sus seguidores y que dejó abierta la puerta a una futura propuesta matrimonial: "Si le nace la propuesta, yo recontra feliz". Entre risas, también aclaró que no imagina una celebración necesariamente ostentosa: "Siento que la gente imagina que él va a bajar de un helicóptero y no somos tan ostentosos, es mucho más sencillo".

Emilia Mernes brindó detalles de su noviazgo con Duki

Durante la entrevista, Emilia Mernes también se animó a contar cómo comenzó su historia de amor con Duki y recordó el momento en el que nació la conexión entre ambos. Según relató, el flechazo fue inmediato y desde entonces construyeron un vínculo muy cercano.

"La primera vez que nos dimos un beso como que nunca más nos separamos. Fue algo así, instantáneo: química, piel. Es la mejor persona del mundo, somos muy compañeros", expresó con una sonrisa y súper enamorada del intérprete. Por otro lado, Emilia Mernes destacó cómo hacen para encontrar momentos de intimidad en medio de sus compromisos profesionales y las exigencias de sus respectivas carreras. En ese sentido, explicó que compartir el mismo ambiente laboral les permite comprender los tiempos y las responsabilidades del otro.

Emilia Mernes y Duki

"Obvio los dos tenemos vidas a full, pero siento que lo que nos une mucho es que los dos vivimos de lo mismo y nos entendemos, pero sí es una vida muy sencilla. Disfrutamos de las cosas simples", manifestó. Por último, Emilia Mernes describió la personalidad de Duki y destacó los gestos cotidianos que hacen especial su relación. "Es romántico y cariñoso, muy presente y detallista. Me cuida mucho. Ayer me saqué una foto con mi papá y con él y son los dos hombres que me cuidan y me dan seguridad, esas cosas me conmueven", concluyó.

De esta manera, Emilia Mernes habló de casamiento con Duki y sorprendió con una confesión sobre la propuesta. "Si le nace la propuesta, yo recontra feliz", expresó entre risas. Con esta declaración, dejó en claro que la posibilidad de casarse con su pareja forma parte de sus deseos a futuro, aunque ambos prefieren respetar sus tiempos y esperar el momento indicado.