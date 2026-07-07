El mensaje de Corina, la hermana de Lionel Scaloni, tras el triunfo de la selección contra Egipto

Corina, la hermana de Lionel Scaloni, se mostró activa en medio de la celebración por el triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026. Desde su emprendimiento gastronómico en Santa Fe, Scala Bakery, compartió un gesto que reflejó la tensión y la alegría de la jornada, vinculando su negocio con el clima futbolero que atraviesa al país. La escena se convirtió en parte de la manera en que su propuesta se conecta con cada instancia deportiva, mostrando cómo lo cotidiano y lo deportivo se encuentran.

El mensaje de Corina, la hermana de Lionel Scaloni, luego del triunfo de la selección argentina

Corina Scaloni, hermana del director técnico de la Selección Argentina, se sumó a la celebración tras el triunfo contra Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Lo hizo desde su emprendimiento gastronómico, donde compartió una imagen que reflejó la tensión y la alegría del partido. En la publicación se veía un dibujito con un mate, una medialuna y un gorro con los colores de la selección, acompañados por un mensaje simple que marcó la tarde después de la victoria por 3-2.

Corina y Lionel Scaloni

Scala Bakery es el proyecto que la hermana del entrenador campeón del mundo inició en el quincho de su casa en Pujato y que con el tiempo se transformó en un negocio reconocido en Santa Fe. La propuesta combina pastelería artesanal con un estilo moderno, y se consolidó como un espacio de referencia. El crecimiento de su emprendimiento fue constante, con una identidad marcada por la creatividad y la cercanía con cada uno de sus clientes.

El negocio de Corina Scaloni se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan productos dulces con un sello propio. Con su pastelería, la hermana de Lionel Scaloni logró instalar su marca en un mercado competitivo, apostando por la calidad y la innovación en cada propuesta. Su emprendimiento ofrece desde tortas y medialunas hasta opciones personalizadas para eventos, siempre con un toque distintivo que la diferencia.

La publicación de Scala Bakery

La historia compartida tras el agónico triunfo de Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial reforzó el vínculo entre Scala Bakery y el fútbol, un tema que atraviesa la vida de la familia Scaloni. El gesto de la emprendedora mostró cómo su local también se suma al clima mundialista, acompañando cada paso de la selección con detalles que conectan lo gastronómico con lo deportivo de la mejor forma.

La atractiva forma de alentar a la selección argentina de Corina, la hermana de Lionel Scaloni, en este Mundial

Scala Bakery, la pastelería de Corina Scaloni, entró en “modo mundial” con propuestas especiales para acompañar a la selección nacional. El negocio, que en sus inicios fue mencionado por Lionel Scaloni en una conferencia de prensa, pasó de tener unos pocos seguidores a convertirse en un fenómeno en redes sociales con cientos de miles de personas siguiendo sus novedades. Ese crecimiento reflejó el interés por la marca y el apoyo al proyecto, que encontró en el fútbol un aliado para potenciar su identidad.

Scala Bakery

De cara al Mundial 2026, la pastelería lanzó productos alusivos a los colores de la selección. Medialunas en packaging celeste y blanco con la palabra “Muchachos” recordaron el cántico que se popularizó en 2022. También se presentaron tortas decoradas en tonos patrios, que la hermana de Lionel Scaloni definió como parte de su “modo termo”, una propuesta que busca unir la pasión futbolera con la repostería. Además de los productos, compartió stickers temáticos para sus clientes, donde destacaron imágenes del entrenador levantando la copa.

La segunda forma de alentar se dio con una promoción especial pensada para el campeonato del mundo. Corina Scaloni anunció que, durante todo el torneo, comprando tres porciones, la cuarta sería de regalo. La propuesta buscó trasladar el clima de celebración a la pastelería, invitando a los clientes a compartir algo dulce mientras alentaban a la Selección. Los productos se entregaron en packaging especial con los colores nacionales y la palabra “Muchachos”, reforzando el espíritu de unión que caracteriza a cada partido.

Scala Bakery

Corina Scaloni, hermana de Lionel, encontró en Scala Bakery una manera de unir su pasión por la pastelería con el fútbol. Tras el triunfo de Argentina contra Egipto, compartió un gesto simple que reflejó la tensión y la alegría del partido, mientras su negocio se vistió de celeste y blanco para acompañar al equipo. Con productos temáticos, stickers y promociones especiales, su negocio se convirtió en un espacio donde la gastronomía y el deporte se encuentran.

VDV