La vida de Corina, la hermana de Lionel Scaloni que decidió dejar su carrera para seguir su sueño

Lionel Scaloni es sinónimo de liderazgo, calma y resultados en la selección argentina, pero detrás del entrenador campeón del mundo hay una historia familiar que también toma fuerza en su ciudad natal: Pujato, Santa Fe. Al igual que el dirigente, Corina, su hermana, siempre mantuvo un perfil bajo, aunque con el tiempo fue construyendo su propio camino profesional con esa misma discreción y constancia que caracteriza a la familia Scaloni. Lejos del fútbol, la joven de 31 años se animó a dejar su profesión para seguir sus sueños. Dos vidas distintas dentro de un mismo clan que, sin proponérselo, marcaron a todo un pueblo.

El volantazo que dio Corina, la hermana de Lionel Scaloni: una decisión que lo cambió todo

Corina Scaloni, hermana de Lionel Scaloni, mantiene un fuerte arraigo con su ciudad natal, Pujato, en el interior de Santa Fe, el mismo lugar donde creció toda la familia Scaloni. Allí desarrolló su formación académica y obtuvo el título de contadora pública por la Universidad Nacional de Rosario en 2017, y durante varios años ejerció como experta en números. Asimismo, esta profesión la combinó con un hobby que terminó siendo su verdadera pasión.

Corina Scaloni | Instagram

Con el tiempo, sin embargo, fue tomando forma otra faceta mucho más creativa: la producción artesanal de tortas y postres. Lo que comenzó como un proyecto pequeño, fue ganando espacio en su rutina hasta convertirse en un emprendimiento propio. En sus inicios, elaboraba productos caseros desde el quincho de su casa y los comercializaba de manera directa a través de redes sociales, especialmente Instagram, donde fue construyendo una comunidad de clientes de manera orgánica.

El crecimiento del proyecto terminó con un sorpresivo golpe de suerte: la consagración de la selección argentina en Qatar 2022 y la enorme exposición mediática que rodeó a la familia Scaloni. Incluso una broma pública del propio DT en una entrevista televisiva terminó dándole visibilidad extra al emprendimiento, que rápidamente multiplicó su alcance en redes. “Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender… ¿quién le va a ir a comprar si está en Pujato?”, bromeó el entrenador en AFA TV, sin pensar que, pocos meses después y ante la enorme demanda de los clientes, abriría su propio local en 2023.

Lionel y Corina Scaloni | Instagram

Scala Bakery, el negocio de Corina, la hermana de Lionel Scaloni

Corina Scaloni es una ferviente hincha de la selección argentina y, sobre todo, fanática de su hermano Lionel Scaloni. Tal es así que su estrategia de marketing está fuertemente ligada al nuevo sueño mundialista de la Scaloneta. A tal punto que convirtió convirtiéndose en un verdadero santuario dulce.

En su pastelería Scala Bakery, el clima de selección se siente en todo: los colores celeste y blanco aparecen en la deco, en los detalles del local y hasta en la forma de acompañar cada partido. Con el correr de las competencias, fue armando una especie de “mundial dulce”, donde el fútbol no se mira solo desde la tele, sino también entre tortas, postres y cosas ricas para compartir.

En las redes sociales del proyecto gastronómico pastelero también se refleja esa pasión por la Scaloneta. Corina comparte publicaciones cargadas de entusiasmo, con referencias al equipo argentino y al sueño de conquistar una nueva estrella. En sintonía con ese espíritu, lanzó promociones especiales para acompañar cada partido, como el 3x4: por la compra de tres porciones, la cuarta va de regalo, un guiño a la ilusión de alcanzar la cuarta Copa del Mundo.

La identidad futbolera también está presente en los detalles. El packaging luce los colores celeste y blanco e incluye la palabra "Muchachos", en homenaje al himno que acompañó a la selección durante el Mundial de Qatar 2022. De esta manera, la pastelería se suma al clima mundialista y convierte cada encuentro de la Scaloneta en una excusa perfecta para compartir algo dulce.

Ofertas de Corina Scaloni en el marco mundialista | Instagram

Con más de 391 mil seguidores en Instagram, Corina Scaloni logró que su emprendimiento trascendiera las fronteras de Pujato. Entre medialunas, tortas, postres y una identidad marcada por la pasión por la Scaloneta, construyó un camino propio sin despegarse de sus raíces ni del orgullo que siente por su hermano Lionel. Hoy, Scala Bakery no solo es un referente local para los amantes de lo dulce, sino también una muestra de cómo un pequeño proyecto puede convertirse en un fenómeno que conquista a miles de personas dentro y fuera de Santa Fe.