María Belén Ludueña compartió una serie de postales desde su casa mientras seguía la semifinal del Mundial 2026, donde se enfrentó Argentina contra Inglaterra. Acompañada por su padre, su hijo Vito y su pareja Jorge Macri, dejó ver la emoción, los nervios y el festejo tras la clasificación de la selección.

María Belén Ludueña mostró cómo vivió la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La histórica victoria de la selección argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 se vivió con una intensidad especial en cada rincón del país. Con millones de argentinos pendientes de un partido cargado de expectativa por el peso futbolístico e histórico del enfrentamiento, las redes sociales se llenaron de reacciones, cábalas y festejos. Entre las figuras de la televisión que compartieron cómo atravesaron ese momento estuvo María Belén Ludueña.

La periodista abrió las puertas de la intimidad de su hogar a través de sus historias de Instagram y mostró cómo siguió el encuentro rodeada de su familia. Mientras la Scaloneta disputaba un partido decisivo en busca del pase a la gran final, María Belén Ludueña eligió vivir cada minuto acompañada por las personas más importantes de su vida.

María Belén Ludueña

La primera imagen que publicó tuvo como protagonistas a su padre y a su hijo Vito, fruto de su relación con Jorge Macri. En la tierna postal se los podía ver compartiendo el momento frente al televisor, mientras seguían atentos las acciones del encuentro. Junto a la imagen, María Belén Ludueña escribió una frase cargada de emoción que reflejó el valor especial de ese instante familiar: "Abuelo y nieto en su primer Mundial". Con estas pocas palabras dejó en evidencia el significado que tuvo compartir una jornada deportiva tan importante entre distintas generaciones de la familia, con su bebé viviendo por primera vez una Copa del Mundo.

La emotiva postal familiar que compartió María Belén Ludueña en la victoria de Argentina contra Inglaterra

La imagen familiar de María Belén Ludueña junto a Jorge Macri y su hijo tras el triunfo de Argentina

Más tarde, María Belén Ludueña volvió a publicar otra postal, esta vez junto a su esposo Jorge Macri y el pequeño Vito. En la imagen aparecían los tres sonriendo a cámara, con las camisetas albicelestes y el bebé ubicado en el medio de ambos.

Detrás de ellos podía apreciarse un amplio ventanal desde donde se observaba una vista privilegiada de la ciudad, rodeada de árboles y edificios, mientras la familia disfrutaba el triunfo de la selección argentina. Como no podía ser de otra manera, la comunicadora acompañó la fotografía con un mensaje breve pero representativo del sentimiento que atravesaba a millones de argentinos en ese momento: "Vamos Argentina".

Jorge Macri, su hijo Vito y su esposa María Belén Ludueña

La publicación de María Belén Ludueña llegó en medio de una jornada de enorme tensión futbolística, por lo que cosechó una ola de "likes" por parte de sus seguidores. Cabe recordar que la semifinal frente a Inglaterra era uno de los compromisos más esperados del Mundial 2026, no solo por la posibilidad de alcanzar una nueva final, sino también por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

Durante las horas previas y a lo largo de los 90 minutos, el clima en el país estuvo marcado por los nervios, la ilusión y la expectativa de volver a ver a la Argentina pelear por el título más importante del fútbol. Como sucedió con muchos famosos, María Belén Ludueña decidió compartir ese momento con los usuarios y mostrar que vivió el partido con la misma ansiedad que el resto de los hinchas.

De esta manera, la emotiva postal familiar que compartió María Belén Ludueña en la victoria de Argentina contra Inglaterra tuvo como protagonistas a su padre y a su hijo Vito. La segunda publicación la mostraba a ella junto a su esposo Jorge Macri y el pequeño celebrando juntos la clasificación del equipo argentino a la final del Mundial 2026.