Así está hoy Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

María Belén Ludueña y Jorge Macri fueron una de las celebridades que emocionaron a todos a finales del 2025, con el anuncio de que esperaban a su primer hijo juntos. El embarazo fue uno de los procesos más seguidos por las redes sociales y generaron la emoción, no solo de sus seres queridos, sino también de sus seguidores. Vito Macri se llevó la atención mediática y se convirtió en el protagonista de las postales que sus padres comparten en su cuenta de Instagram. A más de dos meses de su nacimiento, su crecimiento y personalidad sorprendió a todos, sobre todo al acompañar a la conductora y el político en importantes eventos públicos.

María Belén Ludueña, Jorge Macri, y su hijo Vito

El nacimiento de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Tras haber anunciado el embarazo el 3 de noviembre del 2025, María Belén Ludueña y Jorge Macri se volvieron de las celebridades que compartieron el minuto a minuto de la preparación y el proceso hasta la llegada de su primer hijo. Finalmente, su historia de amor se coronó en la mañana del jueves 30 de abril de 2026, con el nacimiento de Vito Macri. En las primeras horas, la conductora ingresó al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires para dar a luz a su primogénito. Ambos padres decidieron compartir la noticia con una postal en la sala de parto y escribieron: "¡Bienvenido Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!".

Mientras que para el funcionario porteño esto significó renovar su faceta paterna, ya que es padre de Antonio, Martina y Giorgio de su matrimonio anterior, para la comunicadora representó cumplir su mayor sueño personal: experimentar la maravillosa maternidad por primera vez. La elección del nombre se dio debido a su significado etimológico ligado a la vida y protección, valores esenciales que desean transmitirle a lo largo de toda su crianza. En los días siguientes, celebraron la buena salud del bebé, y no dudaron en volverlo uno de los mini personajes públicos, compartiendo postales y los detalles de cómo era su llegada a la casa y el recibimiento de sus seres queridos.

María Belén Ludueña, Jorge Macri, y su hijo Vito

Sonriente y muy cariñoso con sus papás: así es Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Vito Macri se volvió uno de los bebés de las celebridades más observados de todos. Su mamá, María Belén Ludueña, nunca dudó en compartirlo a sus seguidores, ya que significaba uno de los sueños más grandes que tiene en la vida. Es por eso que, a través de postales y muchos videos de momentos íntimos, los usuarios pudieron denotar la personalidad tierna y amorosa que el pequeño carga. A medida que avanzan las semanas desde su llegada a casa, se consolidó como el auténtico mimado, cautivando por completo el corazón de toda su familia.

Entre mañanas con su mamá, publicidades en redes sociales y el querer mostrar los cambios decorativos, sus padres dejaron en evidencia la carismática personalidad que posee el bebé: sonriente, activo y muy cariñoso con sus papás, reaccionando con notable ternura a cada estímulo, palabra y demostración de afecto que recibe en su cálido entorno hogareño.

Para el Día del Padre, la conductora emocionó a toda la comunidad al publicar un video del Jefe de Gobierno disfrutando de la complicidad de su hijo en brazos. Las risas y miradas mutuas demuestran que el pequeño ya aprende a comunicarse de manera asombrosa a su corta edad. Además, sus allegados destacan que su temperamento sereno facilitó notablemente la adaptación de la pareja a las exigentes rutinas de cuidado y abrió las posibilidades a sumarse a paseos o eventos públicos de sus padres.

María Belén Ludueña, Jorge Macri, y su hijo Vito

Así está hoy Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

A más de dos meses de su nacimiento, Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, ya se volvió una mini celebridad y comenzó a dejar su camino en eventos públicos. Sus primeras salidas con sus padres se llevó la atención de los medios de comunicación y la prensa. En su más última participación, se unió a las tradicionales celebraciones patrias del 9 de julio en conmemoración del Día de la Independencia de la Nación, mostrando el sentimiento de orgullo que sus padres quieren inculcarle.

El pequeño se acercó junto a sus progenitores al tradicional Tedeum celebrado en la histórica Catedral Metropolitana. Impecable y muy tranquilo en brazos de su madre, quien causó impacto con un sofisticado look sastrero en tonos neutros, Vito mostró su personalidad serena al mantenerse sereno durante todo el evento. El momento más comentado de la jornada se produjo cuando Javier Milei interrumpió el protocolo para acercarse cordialmente a saludar a la familia. El mandatario tuvo un tierno gesto con la criatura al ingresar y al retirarse del templo religioso. Los usuarios de las redes sociales destacaron lo saludable que va creciendo el bebé, y el ambiente cariñoso en el que vive.

María Belén Ludueña, Jorge Macri, y su hijo Vito

Vito Macri, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, es uno de los bebés más observados por los medios de comunicación y más queridos por los seguidores de las redes sociales. Entre postales y eventos públicos, dejó en claro su personalidad tranquila y cariñosa, y el ambiente dulce y saludable en el que va creciendo.

A.E