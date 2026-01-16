Encontraron una pistola en un allanamiento en la casa del ex de Romina Gaetani

La causa judicial que involucra a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. En el marco de la denuncia por lesiones y violencia de género que la actriz presentó contra su ex pareja, Luis Ramón Cavanagh, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda del hombre, donde se secuestraron armas y municiones.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh

El procedimiento, que fue llevado adelante por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, encendió las alarmas por el tipo de elementos encontrados y reforzó la gravedad de la investigación en curso. El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada en el exclusivo Tortugas Country Club, en el partido bonaerense de Pilar.

Cómo fue el allanamiento y qué encontró la policía

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 7 de Pilar y se realizó en el marco de la causa caratulada “Luis Ramón Cavanagh s/ lesiones”, con intervención de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar. Durante el procedimiento participaron efectivos policiales, personal del GAD Pilar, del Destacamento La Lonja y de la UPPL Pilar, en presencia de testigos.

Según el parte oficial, en la vivienda de la expareja de Romina Gaetani, no había moradores al momento del allanamiento. Sin embargo, los efectivos secuestraron un cargador de pistola calibre 9 milímetros con 14 municiones, una caja con ocho balas, 23 vainas servidas, un estuche plástico para arma de fuego y una pistola de aire comprimido calibre 4.5. Tras el operativo, la fiscal Marcela Semeria avaló el procedimiento y ordenó el secuestro de todos los elementos hallados.

Quién es el ex de Romina Gaetani y cómo avanzó la causa

Luis Ramón Cavanagh quedó en el centro de la escena pública luego de que Romina Gaetani lo denunciara por violencia de género. A diferencia de Romina Gaetani, el hombre no pertenece al ámbito artístico y mantiene un perfil absolutamente reservado, con redes sociales privadas y sin información pública sobre su actividad profesional. La relación ambos había comenzado durante el verano 2023/2024, cuando la actriz realizaba temporada teatral en Carlos Paz.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

En junio de 2024, la actriz hablaba con entusiasmo de la convivencia compartida y se mostraba acompañada por su pareja en distintos eventos. Sin embargo, en octubre de 2025 Romina Gaetani confirmó la ruptura sin brindar detalles. Con el paso del tiempo, trascendió la denuncia por violencia de género que dio inicio a la investigación judicial. El allanamiento y el secuestro de armas en la vivienda del acusado marcan ahora un nuevo avance en una causa que continúa en plena etapa de investigación.