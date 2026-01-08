La pesadilla de Romina Gaetani: tras la denuncia a su ex, una mujer la persigue y acosa

Romina Gaetani se presentó en el escenario de Ciudad Cultural Konex y lo que parecía un momento feliz después de lo vivido con su expareja, Luis Cavanah, terminó convirtiéndose en otra pesadilla para la artista. Así lo contaron en LAM, ciclo de espectáculos de América, donde brindaron más detalles.

El mal momento de Romina Gaetani: apareció en su último show la mujer que denunció por acoso

Hace un año, Romina Gaetani recurrió a la Justicia para denunciar a Belén, una mujer que llevaba tiempo acosándola, y obtener un botón antipánico para resguardar su seguridad. Sin embargo, en su último show en Ciudad Cultural Konex, esta persona apareció en primera fila y dejó sin poder reaccionar a la actriz.

Según contó Ángel de Brito en LAM, pese a la multitud que había en la sala y la prensa presente, Romina Gaetani quedó impactada y no pudo alertar a la policía. En diálogo con el periodista, la cantante contó: “La vi sentada en primera fila y no pude continuar con normalidad. Sentí que no tenía fuerzas para reaccionar y solo quise que la situación terminara rápido”.

Quién es Belén, la mujer que acosa y hostiga a Romina Gaetani

En el ciclo comentaron que aunque tenga una medida perimetral vigente, el episodio reavivó su temor al verla nuevamente a pocos metros de ella. Además, en el programa revelaron que la joven que acosa y hostiga a Romina Gaetani, nació en 1994, por lo que tiene 32 años, y comenzó a acercarse a ella como una fanática más de sus novelas y obras de teatro. Hace un tiempo, comenzó a frecuentar las funciones donde la actriz se presentaba con un comportamiento extraño y violento.

En este sentido, la periodista Pilar Smith reveló qué fue lo que le dijo Romina Gaetani sobre ella: “Es una fan que se acerca, que va al teatro muy seguido a verla... Pero después empezó con una actitud invasiva que le empezó a incomodar”. Acerca de lo que expresó en la denuncia, contó: “Por ejemplo, se mete al teatro y después me agarra fuerte del brazo, se quiere meter en mi auto cuando yo me estoy yendo”.

El hostigamiento por parte de esta persona trascendió el entorno profesional ya que aparecía en los lugares que Romina Gaetani publicaba en sus redes sociales. En LAM también mostraron un mensaje que le envió Belén para seguir teniendo contacto con ella. “Cada día que pasa me doy cuenta de que te llevo en el corazón. Me encantaría que sigamos en contacto. Te dejo mi Instagram y número”, decía el texto acompañado de un ramo de flores. Gaetani expresó que debió aclararle varias veces que “las mujeres no son mi elección” y que estaba en pareja cuando comenzaron los incidentes.

De acuerdo al documento que leyó Pilar Smith, Romina Gaetani expuso que siempre intentó mantener un trato cordial con la denunciada, incluso después de saber que padecía una condición psiquiátrica no especificada. “Siempre fue un trato super amable, sobre todo después de que me refiriera que tiene un padecimiento psiquiátrico. Pero la insistencia superó todos los límites”, remarcó la actriz en el acta policial.

Lo cierto es que pese a la denuncia por acoso y hostigamiento, presentada ante la justicia hace un año y a la entrega de un botón antipánico a la actriz, la insistencia de Belén resulta difícil de frenar, ya que sigue de cerca sus pasos y la sorprende en cada lugar al que va.

Por último, Pilar Smith manifestó sobre lo ocurrido recientemente: "Por suerte, esta chica no la interceptó. Romina pudo irse del Konex, pero es toda una situación que fue poniéndose más complicada una y otra vez”. De esta manera, tras la denuncia a su ex, Luis Cavanah, Romina Gaetani vivió otra pesadilla al encontrarse en su último show con la mujer que la persigue y acosa desde hace tiempo.