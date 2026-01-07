La Justicia le impuso una restricción perimetral a Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani, por violencia de género

La actriz Romina Gaetani obtuvo una importante medida de protección en el marco de un caso de violencia de género que viene atravesando con su ex pareja, Luis Cavanagh. Según confirmaron en DDM (América TV), la justicia dispuso una orden perimetral que impide al empresario acercarse a la actriz o comunicarse con ella por cualquier medio, como parte de las acciones para resguardar su integridad.

Romina Gaetani atraviesa un proceso judicial por violencia de género y cuenta con una medida perimetral a su favor.

El hecho se originó a partir de que Gaetani presentó una denuncia por violencia de género, argumentando que Cavanagh habría incurrido en conductas que atentaron contra su bienestar físico y emocional. A raíz de estas manifestaciones, el juez a cargo del caso evaluó los elementos presentados —entre ellos, testimonios, evidencias y el relato de hechos— y decidió impulsar medidas cautelares para frenar cualquier contacto directo o indirecto por un plazo determinado.

¿Qué implica la medida perimetral a Luis Cavanagh?

Según explicó el periodista Guido Záffora, la orden perimetral dictada por la justicia significa que Luis Cavanagh no puede acercarse a menos de cierta distancia de Gaetani, tanto en espacios públicos como privados. Esta distancia suele ser establecida por el juez según la evaluación del riesgo, y en estos casos se fija para garantizar la prevención de agresiones o situaciones de violencia. Además, la medida puede incluir la prohibición de comunicarse por teléfono, redes sociales o intermediarios.

Romina junto a su ex pareja

Estas decisiones forman parte de un conjunto de acciones judiciales que buscan proteger a las víctimas de violencia de género, dándoles un marco de respaldo legal para que puedan sentirse resguardadas y evitar contactos no deseados con sus agresores. En Argentina, las perimetrales son una herramienta frecuente en estos casos y responden a normativas que exigen la debida protección de los derechos de las personas afectadas.

El trasfondo de la denuncia

Aunque los detalles específicos de la causa están bajo reserva judicial, se sabe que la denuncia de la artista se presentó luego de una serie de hechos que ella misma calificó como actos de violencia de género. En esos planteos, la actriz describió situaciones que, a su juicio, afectaron su tranquilidad y constituyeron una vulneración de su integridad personal. A partir de esto, su abogado patrocinante llevó los antecedentes ante las autoridades competentes, que determinaron adoptar la medida perimetral.

Romina Gaetani es una figura reconocida del espectáculo argentino, con una trayectoria consolidada en televisión, teatro y cine. Su decisión de denunciar públicamente y judicialmente un caso de violencia de género tuvo una gran repercusiones en los medios y aportó visibilidad a una problemática que afecta a muchas mujeres en el país.

Medida judicial en marcha: orden de restricción perimetral para proteger a Romina Gaetani.

Por el momento, la causa continúa en el ámbito judicial y se espera que las partes involucradas presenten sus pruebas y alegatos conforme avanza la investigación. La medida perimetral permanecerá válida mientras el juez lo determine, y de ser violada podría implicar consecuencias penales para Luis Cavanagh.

BR