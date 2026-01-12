"Es excesivamente celoso": Se conoció la decisión de la Justicia en la causa de Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Romina Gaetani protagoniza una causa judicial que involucra a Luis Cavanagh, donde la Justicia dio a conocer una decisión clave. El informe pericial describió aspectos de la relación y estableció un nivel de riesgo que marca el rumbo del proceso, con conclusiones que se suman a lo ya presentado en la denuncia.

El lunes 12 de enero se dio a conocer la decisión de la Justicia en la causa que involucra a Romina Gaetani y a su ex pareja, el empresario Luis Cavanagh. La actriz denunció semanas atrás un episodio de violencia de género ocurrido en la casa del empresario, y posteriormente amplió su declaración con detalles sobre situaciones de celos y violencia verbal.

Romina Gaetani

En las últimas horas, Martín Candalaft dio a conocer la resolución de los peritos en el programa El Diario de Mariana (América). Según lo informado, la situación fue calificada como de “alto riesgo” para la víctima. El documento llegó a manos de la fiscal María José Basilio y del juez Walter Saettone, quienes recibieron las conclusiones de los especialistas.

El periodista dio a conocer los detalles del informe. “El informe de los peritos dice que la situación es de alto riesgo con respecto al imputado Luis Cavanagh”, explicó. El documento describe al empresario como “excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”.

Según lo que leyó Martín Candalaft en DDM, la conclusión de los peritos fue clara. “La situación de Luis Cavanagh es de alto riesgo para Romina Gaetani, si el imputado mantiene contacto con la víctima”, comunicó el panelista. Estas palabras reflejaron la gravedad con la que la Justicia evaluó el caso y la necesidad de tomar medidas de protección.

La denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh por violencia de género

Semanas atrás, Romina Gaetani denunció un episodio de violencia de género en el domicilio que compartió con el empresario. En su declaración, la actriz detalló situaciones de celos y violencia verbal que se repetían en el vínculo. La presentación judicial derivó en la intervención de los peritos, quienes realizaron un análisis exhaustivo de la relación y de la conducta del imputado.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

El caso quedó en manos de la fiscal María José Basilio y del juez Walter Saettone, quienes recibieron el informe pericial y avanzan en la resolución. La decisión judicial se centró en la protección de la artista, quien habría recibido un botón antipánico por la presecución de una fan en las últimas semanas. La calificación de la causa marca un precedente y determina que el contacto entre el imputado y la víctima representa un peligro.

En este contexto, Guido Zaffora reveló que mantuvo contacto con Romina Gaetani, quien se encuentra en su residencia rodeada de su familia. “No descarta hablar con la prensa más adelante para contar lo que vivió. Esta semana tuvo varios turnos médicos que salieron bien, por suerte”, comentó el periodista. Pero dejó en claro que está viviendo un momento de cuidado y superando lo que sucedió.

Romina Gaetani en +Caras

