Filtran la declaración de Romina Gaetani contra su esposo Luis Cavanagh: “Él revisa su teléfono y empieza a reclamar”

En las últimas horas, se filtró un documento judicial que expone el relato de Romina Gaetani sobre un episodio de violencia que habría vivido con su entonces pareja, el empresario Luis Cavanagh. El material fue conseguido en exclusiva por el periodista Mariano Yezze y analizado al aire en Diario de Mariana (DDM), donde se dieron a conocer detalles sensibles de la declaración que la actriz deberá refrendar ante la Justicia en las próximas horas. Según el acta policial, el conflicto se habría originado a partir de una escena de celos vinculada al control de su teléfono celular.

De acuerdo con la información leída en el programa, el hecho ocurrió el 28 de diciembre por la noche en una vivienda ubicada dentro del Tortugas Country Club, en el partido de Pilar. Gaetani se habría presentado allí para retirar algunas pertenencias, sin antecedentes previos de denuncias por violencia física. En su declaración espontánea ante el personal policial, la actriz relató que mantuvo una discusión con su pareja luego de que él le revisara el teléfono y encontrara mensajes antiguos, situación que derivó en reclamos, tensión y una escalada de violencia.

Luis Cavanagh y Romina Gaetani

Romina Gaetani y el momento del episodio

El documento detalla que Romina manifestó haberse sentido descompensada y con dolores físicos tras el altercado. Según su relato, logró salir de la vivienda y dirigirse a la guardia del country para pedir ayuda. A partir de ese llamado, se dio aviso a la policía y se solicitó una ambulancia. La actriz fue trasladada al Hospital Central de Pilar con un cuadro de ataque de ansiedad, acompañada por una amiga que se hizo presente en el lugar y que también quedó registrada como testigo del episodio.

En el acta se consigna la identificación del imputado como Luis Ramón Cavanagh, de 59 años, y se establece la carátula de la causa como “lesiones leves agravadas por el vínculo”, en el marco de una investigación por presunta violencia de género. La intervención quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción especializada, que dispuso las actuaciones correspondientes y dio aviso a la fiscalía.

Romina Gaetani y las decisiones judiciales

Uno de los aspectos que generó mayor atención es que, en un primer momento, Gaetani habría dudado en avanzar con la denuncia formal y rechazó solicitar una medida de restricción perimetral. El panelista Franco Torchia explicó en el DDM que esta decisión es frecuente en casos de violencia, ya que muchas víctimas temen que ciertas medidas puedan intensificar el conflicto o provocar nuevas situaciones de riesgo.

Finalmente, la actriz decidió presentarse como querellante, lo que permitió que la causa avanzara. En las próximas horas deberá asistir a una audiencia clave en el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público, acompañada por su abogado. Mientras tanto, el contenido del documento difundido vuelve a poner en primer plano una problemática profunda y dolorosa, y reabre el debate sobre el control, los celos y la violencia en los vínculos íntimos, incluso cuando ocurren lejos de las cámaras.