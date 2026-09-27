Entramos a la boda de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini: los emotivos votos matrimoniales, el look de la novia y la ambientación soñada

Este sábado 26 de septiembre, al atardecer, la periodista y conductora Fabiana Araujo y el empresario Marcelo Dimini dieron el "sí, quiero" en una boda que combinó elegancia, emoción y un clima súper descontracturado rodeados de sus seres más queridos.

El look de Fabiana Araujo y la elegancia de la noche

Para dar el "sí, quiero", Fabiana confió en el diseñador Mario Vidal para Iara, quien creó un sofisticado vestido blanco de líneas netas y un elegante corte de un solo hombro con detalles sutiles, acompañado por finas joyas de Giovanna Di Firenze. Su look se completó con un peinado clásico a cargo de Alberto y Bebe Sanders y un maquillaje impecable realizado por Mabby Autino, su histórica aliada en cada evento importante.

Fabiana Araujo y Marcelo Dimini dieron el sí / Créditos RS Fotos

Fabiana Araujo a pura emoción / Créditos RS Fotos

Marcelo, por su parte, acompañó a su esposa con un elegante traje oscuro clásico con moño, un estilo sobrio que combinó a la perfección con la estética general de la celebración. Las damas de honor —Karen Reichardt, Marcela Rottgardt, Cecilia Bruzzone y Valeria Valle— y los testigos Almendra, Kari Araújo, Germán Martinez y Gabriel Perón estuvieron cerca en todo momento para compartir la emoción de la pareja.

Fabiana Aurajo y Marcelo Dimini: Una ambientación soñada en un rooftop exclusivo

La fiesta tuvo lugar en SOMMA, un exclusivo rooftop ubicado frente al Hipódromo de Palermo que ofreció una vista panorámica privilegiada de la ciudad al atardecer. La ambientación se pensó al detalle para lograr un clima moderno, cálido y descontracturado a la vez. El sector principal estuvo enmarcado por una imponente instalación orgánica de globos en tonos nude, durazno y destellos metalizados que crearon un fondo visual impactante para las fotos de los recién casados.

Los novios en una festejo íntimo / Créeditos RS Fotos

Fabiana Araujo y Marcelo Dimini mostraron las alianzas / Creditos RS Fotos

El altar combinó estructuras despojadas con arreglos florales delicados, destacándose el imponente ramo de rosas rojas que firmó Ana Clara Zlogar y que contrastó de manera perfecta con el blanco puro del vestido de la novia. Entre luces tenues, brindis con familia y amigos del medio, y un clima de absoluta complicidad, la pareja disfrutó de una noche mágica que selló su historia con sello propio.

La abientación de la fiesta de Fabiana Araujo / Créditos RS Fotos

Fabiana Araujo junto a las damas de honor / Créditos RS Fotos

La historia de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini: Un amor que empezó con una burrata y terminó en el altar

La historia de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini parece sacada de una ficción romántica. Todo comenzó una noche cualquiera en un restaurante cercano a la casa de la periodista, cuando ella decidió cenar sola y pidió una burrata. En ese mismo lugar, Marcelo disfrutaba del mismo plato y se animó a romper el hielo con una pregunta que quedó grabada para siempre: "¿La mejor burrata del condado o del país?".

Un festejo íntimo / Créditos RS Fotos

Fabiana Araujo y Marcelo Dimini junto a las damas de honor y testigos / Créditos RS Fotos

Tras un breve intercambio de sonrisas, el destino hizo lo suyo meses después en las redes sociales. Fabiana lo reconoció en Instagram, descubrió que él la seguía y el chat de WhatsApp se convirtió en el escenario de charlas interminables que derivaron en una invitación a comer.

Desde ese primer abrazo al despedirse, no volvieron a separarse. La propuesta de casamiento llegó tiempo después durante un viaje al Caribe, bajo la luz de la luna llena, y culminó en esta esperada boda celebrada el día del cumpleaños de Fabiana Araujo. Así, entre copas alzadas, risas compartidas y la certeza de haber encontrado al compañero ideal, la pareja dio inicio a este nuevo capítulo de su vida.