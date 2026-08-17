Cómo fue la historia de amor de Raquel Satragno y Marcelo Araujo quienes formaron una familia ensamblada

Raquel Satragno es una de las modelos y conductoras más emblemáticas de la televisión argentina, mientras que Marcelo Araujo se destacó no solo como un apasionado deportista y un hombre resiliente ante los golpes de la vida, sino también por su rol creativo como productor de programas de moda. A pesar de los roles diferentes que ambos representaron en el espectáculo y la televisión argentina, el romance floreció con fuerza y se extendió a lo largo de 16 años de unión y proyectos compartidos.

Durante ese tiempo, construyeron una relación sólida basada en el respeto mutuo, el cariño y el arte de integrar sus caminos individuales en un destino común. El verdadero desafío y logro de la pareja fue la creación de una hermosa familia ensamblada. En esos tiempos, unir hogares con hijos de relaciones previas requería de mucha paciencia, madurez y un profundo amor. Su historia demostró que el amor puede reconstruir realidades y fundar legados afectivos que perduran en el tiempo mucho más allá de los reflectores.

Raquel Satragno, Marcelo Araujo y su hija Karina

Un encuentro en auto y el comienzo del amor entre Raquel Satragno y Marcelo Araujo

La historia de amor entre Raquel Satragno y Marcelo Araujo tuvo su comienzo de la manera más casual, en 1983. El futuro productor de programas de moda se encontraba recién separado de su primera esposa, madre de su pequeña hija Almendra. Dueño de una compañía de seguros con 110 empleados y, mientras, entrenando como loco con la jabalina, comenzó su vida nuevamente como padre soltero cuando conoció a la modelo.

Según contó en entrevistas, mientras descargaba cosas del baúl de su auto en el garaje del edificio, la niña vio a un nene rubio de su misma edad y se puso a jugar con él. El productor detuvo su tarea por un momento para llamar a su hija y subir a su hogar, sin imaginar el vuelco que daría su vida en ese instante exacto. Desde el interior de un llamativo auto azul, que pertenecía al pequeño amiguito de su hija, emergió una mujer que lo dejó completamente deslumbrado por su elegancia y magnetismo.

Aquella mujer impactante era nada menos que Raquel Satragno . En ese momento, brillaba con fuerza como una de las modelos más destacadas del país, dueña de una presencia etérea que cautivaba las miradas. El flechazo fue inmediato para el deportista, quien quedó rendido ante la belleza de la conductora. “En ese instante emergió del auto azul del chiquito rubio que jugaba con mi hija, la madre, una mujer impresionante. Era Raquel Satragno. Era como Michelle Pfeiffer en su mejor momento”, expuso en una entrevista con Infobae. Las charlas casuales de garaje entre los dos adultos sirvieron como el puente perfecto para iniciar las salidas que, apenas tres meses después, los llevarían a convivir bajo el mismo techo.

Raquel Satragno, Marcelo Araujo

Una hija en común y dos por separado: la familia ensamblada de Raquel Satragno y Marcelo Araujo

La consolidación del hogar de Raquel Satragno y Marcelo Araujo marcó el comienzo de una familia ensamblada que encantó a todo su alrededor. Por un lado, llegó al matrimonio siendo padre de Almendra, fruto de su primer enlace con su exesposa Marta, a quien se unió legalmente a los 26 años. Aquella pequeña que jugaba en el estacionamiento, creció rodeada de afecto y, con el tiempo, expandió el legado familiar convirtiendo al productor de moda en un orgulloso abuelo.

Por otro lado, la modelo trajo al hogar a su hijo Ilan, un niño rubio nacido de su anterior vínculo con un empresario brasileño. Marcelo adoptó a Ilan en su corazón desde el primer día, brindándole el mismo cariño que a sus propias herederas. Ya de adulto, Ilan decidió radicarse en Río de Janeiro, desde donde bendijo a la exmodelo con una inmensa felicidad al hacerla abuela de su nieta Victoria.

Sin embargo, el broche de oro para esta gran estructura familiar llegó con el nacimiento de Karina, la única hija en común de la pareja. Su llegada al mundo se produjo a mediados de la década de 1980, coronando de manera perfecta esos mágicos seis años iniciales en los que sus padres compartieron la vida de forma unida. Karina creció impregnada del ambiente artístico y comunicacional de su entorno.

En la actualidad, es conocida popularmente en los medios como una destacada periodista gráfica, editora de la Revista Gente. Su carrera cobró gran relevancia pública al acompañar a su famosa tía Pinky en la conducción del recordado ciclo televisivo. Resguardando siempre con recelo los detalles de su vida íntima, comparte su plano familiar junto a su esposo, completando la descendencia de nietos que mantienen vivo el recuerdo de una de las familias ensambladas más queridas del espectáculo argentino.

Raquel Satragno, Marcelo Araujo y su hija Karina

El presente de Raquel Satragno y Marcelo Araujo

La historia de amor que unió a Raquel Satragno y Marcelo Araujo llegó a su fin tras 16 años de intensa convivencia. Los motivos de la separación respondieron al desgaste natural del paso del tiempo y a las fuertes crisis económicas que les tocó enfrentar juntos. Uno de los momentos más duros para la pareja ocurrió cuando perdieron por completo una compañía de seguros familiar, una derrota financiera que caló hondo en la rutina del hogar.

A pesar de que intentaron reinventarse fundando juntos una escuela de modelaje, el vínculo afectivo terminó por quebrarse a finales de la década de 1990. Sin embargo, el quiebre se dio en excelentes términos. El presente de ambos tomó rumbos completamente diferentes con el paso de las décadas. Por un lado, Raquel Satragno eligió un perfil de absoluta tranquilidad, viviendo abocada plenamente a su rol de madre y abuela.

Por otro lado, Marcelo Araujo continuó su vida con su espíritu resiliente y formó nuevas parejas a lo largo de los años. El productor de moda volvió a casarse con la modelo Fabiana Araujo, con quien creó el recordado ciclo televisivo Donna Moda, y, posteriormente, rehízo su vida amorosa junto a Lelen Lesa Brown, una maestra de reiki que se convirtió en su última gran compañera. Marcelo enfrentó graves problemas de salud en su etapa adulta, incluyendo más de treinta cirugías y una amputación de pierna debido a problemas congénitos, saliendo siempre adelante con una asombrosa fortaleza física y mental.

El presente de Raquel Satragno y Marcelo Araujo

La historia de amor de Raquel Satragno y Marcelo Araujo sigue siendo recordada por muchos como el comienzo de grandes figuras en la industria de la moda televisiva, y como un gran ejemplo de una familia ensamblada. En redes sociales, su hija Karina consolidó un clan de seguidores, marcada por su trabajo en el periodismo y dejando el bajo perfil a sus padres.

A.E