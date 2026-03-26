A 9 días de su muerte, estalló el conflicto por la herencia de Marcelo Araujo: “Millones de dólares y un desalojo”

Tras su partida, el nombre de Marcelo Araujo vuelve a ser noticia tras salir a la luz un conflicto por su herencia, con una fuerte interna familiar, versiones cruzadas y una millonaria disputa que podría derivar en un nuevo capítulo judicial.

Revelan una fuerte interna por los bienes de Marcelo Araujo

La muerte de Marcelo Araujo no solo generó conmoción en el mundo del deporte y los medios, sino que también destapó un conflicto familiar que hasta ahora se mantenía en secreto. A nueve días del fallecimiento del periodista, comenzaron a conocerse detalles de una fuerte interna por la herencia que promete escalar en el ámbito judicial.

Marcelo Araujo

La persona que expuso la situación fue Daniel Fava, quien resumió la situación con una filosa frase. “Es una historia familiar turbulenta”, expresó en A la tarde (América TV ) dejando en claro que las tensiones vienen de larga data. Según detalló, la disputa no solo involucra cifras millonarias, sino también situaciones extremas. “Hay millones de dólares en juego y, además, puede haber un desalojo a la brevedad. Un desalojo de la última esposa de Marcelo Araujo". Sobre la mujer, destacó que es "la última pareja, quien estuvo con él hasta el último suspiro, con quien convivía”.

Marcelo Araujo

Para entender el trasfondo, es necesario retroceder en el tiempo. Marcelo Araujo estuvo casado con Diana Beovide, con quien tuvo a sus dos hijas, Luciana y Florencia. Sin embargo, la historia dio un giro en el año 2000, cuando la mujer fue internada en el neuropsiquiátrico Las Heras. El periodista Daniel Fava recordó que durante ese vínculo, el relator atravesó su etapa de mayor éxito profesional. “Eso lo potenció cuando Diana hereda 2 millones de dólares por una cuestión familiar. Araujo, en el 1 a 1, ganaba 100 mil dólares por mes en Torneos como relator de fútbol”, explicó.

Los detalles del conflicto entre la última pareja de Marcelo Araujo y sus hijas

Tras la separación de Marcelo Araujo y Diana Beovide en el 2000, la pareja se divorció legalmente con división de bienes incluida, en medio de un contexto delicado por la internación. Años más tarde, en 2008, él volvió a casarse, esta vez con Graciela, en Las Vegas, aunque sus hijas siempre sostuvieron que ese matrimonio no fue legítimo.

Las tensiones familiares escalaron con el correr del tiempo y tuvieron un episodio clave en 2021. Según explicó “en 2021 Araujo da positivo de Covid y es internado". En este sentido, agregó: "La pasa muy mal, él ya venía con problemas respiratorios, fue ahí que trasciende el presunto el intento de usurpación de las hijas al departamento de la calle Arroyos”.

Marcelo Araujo

Daniel Fava, integrante del ciclo de Karina Mazzocco, continuó profundizando sobre este episodio, que marcó un antes y un después en la relación entre las partes: “Aquella vez, una de sus hijas, Florencia, con su pareja, Soledad, con llave en mano entran al departamento, lo usurpan, se apoderan de algunas cosas y cambian la cerradura. Graciela, que estaba trabajando, quedó afuera. Hubo denuncia, se fue a la Justicia, que le dio la derecha a Graciela”.

Cabe recordar que el fallecimiento de Marcelo Araujo marcó el final de una era en el relato deportivo argentino. Reconocido por su estilo apasionado y su fuerte presencia en las transmisiones más importantes del fútbol, su partida no pasó desapercibida. El locutor murió a sus 78 años y tenía un estado muy frágil, que lo había afectado de manera neurológica y motriz según expresó Elio Rossi, periodista muy cercano al relator, en Radio La Red.

Hoy, tras la muerte del histórico relator, el conflicto entre su última pareja y sus hijas vuelve a cobrar fuerza y suma nuevos capítulos. Con bienes millonarios en juego y posiciones enfrentadas, todo indica que la historia familiar de Marcelo Araujo aún está lejos de encontrar un cierre. De esta manera, a 9 días de su muerte, estalló el conflicto por su herencia.