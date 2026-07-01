Entramos a la casa de Camila Romano: tonos neutros, maxi-sillones y espacios vidriados

Rodeada de arte y de un ambiente ecléctico que deja en claro su pasión por una deco minimalista, pero con cada detalle súper cuidado, Camila Romano (38) posó para CARAS en su piso de Belgrano; el barrio porteño que la vio crecer y adonde regresó para vivir con su esposo Jaime Chmea y sus pequeñas hijas, Franca y Eva.

Camila Romano se define detallista y una buscadora de belleza muy disciplinada

“Estoy en pareja con mi marido hace 13 años y desde que empezamos a pensar en armar una familia, en un proyecto juntos, siempre tuvimos ganas de vivir en un departamento antiguo, reciclarlo y poder ir construyendo lo que para nosotros terminó siendo nuestro hogar. Todo empezó después de un viaje que hicimos a Japón”, aseguró la diseñadora de indumentaria, una de las revelaciones de la alta costura argentina.

Camila Romano recicló su casa junto a su esposo

“La idea fue respetar un poco el estilo del edificio y tener espacios grandes, con buena luz y que todo tenga un hall, un recibidor. Hicimos muchas aberturas. Mi depto tiene un estilo un poco minimalista, un poco nórdico, un poco clásico, como ese mix que tanto nos gusta. Tanto a mi marido como a mí nos encanta la fotografía, arquitectura y pintura”, detalla Camila, quien reconoce que el comedor diario, junto con la cocina, son los lugares que más habita de su residencia.

Así es la casa de la diseñadora Camila Romano

“Soy una buscadora de belleza y creo que mi casa refleja mi universo creativo. Además, soy súper detallista y me encanta ser anfitriona. Me gusta invitar amigos y a la familia. Si bien en la semana estoy todo el tiempo en el atelier o ocupándome de algunas cosas de mis hijas, el finde o cuando no estoy trabajando me encanta estar acá, es lo que más disfruto y donde estoy más tranquila, aunque no soy de cocinar”, reconoce con humor Romano, quien se ha vuelto un referente en el diseño de vestidos de novia y ya fue nominada a los Premios Martín Fierro de la Moda.

Camila Romano desmotró que cada detalle de su casa está pensado

“Acá traigo el trabajo más difícil que es poder tener tiempo para mí, para pensar, para inspirarme y ordenar mis ideas. En el atelier estoy todo el tiempo en contacto con mis clientas, o con mi equipo de modistas y bordadoras”, dice y se sincera: “Como yo soy muy de la ciudad, también a veces necesito ir afuera, estar en un lugar más tranquilo, en silencio y cada tanto voy a Areco. Me hace muy bien. Me gustan mucho los caballos y el campo, es otro lugar donde puedo pensar y relajarme”.

Camila Romano

También París es el otro destino en el que Camila busca inspiración. “Es el lugar al que trato de volver todos los años. Me sirve mucho para conectar con toda la alta costura y con poder ver géneros nuevos”, admite Romano, cuyo atelier de alta costura y vestidos de novia se encuentra ubicado sobre Av. Alvear.

-¿Cómo viene tu 2026?

-La verdad es que dentro de la industria textil soy una privilegiada. Porque frente a toda la situación que está atravesando la industria, yo tengo mucho trabajo y cada vez más. Quizás para las novias empiezo a ser un referente, no sé bien cómo es eso, pero para muchas soy como una de las personas a las que consultan, entonces eso hace que mi trabajo pueda seguir creciendo. Por año presento dos colecciones, una entre marzo y abril y otra en septiembreoctubre, aunque no les digo tan invierno o verano. Trato también con esas colecciones de no hacer solo un desfile, sino que busco que las personas que concurren puedan vivir la experiencia completa de lo que es Camila Romano, ese como mi estilo, mi forma de ver las cosas.

-¿Cómo vas acomodando tu vida profesional con la rutina como mamá?

-Yo creo que la maternidad me hizo ser mucho mejor de lo que era antes. Si bien soy Camila, diseñadora, con todos mis proyectos, es como que ahora con el tiempo que tengo, que es más acotado, trabajo como mucho más concentrada. También elijo y puedo tener esta flexibilidad de compartir con mis hijas, de tomar recesos, momentos para dedicarle a ellas.

-¿Qué aspectos de tu personalidad crees que te ayudaron a forjar este camino de éxito?

-Trabajo desde los 17 años. Tengo mucha disciplina, mucha entrega, responsabilidad y esfuerzo. Eso eso es. Como que sigo, sigo y sigo.