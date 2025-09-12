Ricardo Montaner respondió a los rumores por su estado de salud con un particular video

Ricardo Montaner reapareció en las redes sociales con un posteo en el que deja en claro que se encuentra saludable y que sus palabras en el día de su cumpleaños número 68 años no revelaba un mal momento, sino que se trató de un mensaje cargado de sentimiento dedicado a sus fanáticos.

Ricardo Montaner reapareció y despejó dudas de sus fans

Hace más de un año, Ricardo Montaner decidió bajarse de los escenarios y hacer una pausa en su exitosa carrera musical. Algo que alertó a sus fans de todo el mundo, pero que el artista se encargó de aclarar que no es un adiós definitivo. De hecho, este tiempo sin su agenda laboral en las manos le permitió estar más cerca de sus seres queridos, conectar con ellos y viajar a distintos lugares de Europa.

El pasado 8 de septiembre, el artista cumplió 68 años y compartió un nostálgico mensaje que volvió a preocupar a sus seguidores. Si bien hacía alusión a su carrera y su deseo de regresar con fuerza a la música, sus seguidores interpretaron que hablaba de su salud. “Tengo la certeza de que hemos crecido juntos y de que algún día nos volveremos a ver", comenzó su publicación.

Ricardo Montaner

"Como esa familia del migrante que se reúne después de tanto tiempo y se funde en un abrazo interminable, así. No hay manera de pensar mi vida sin vivirla con ustedes, agarrándome la mano, como siempre”, continuó cargado de emoción. Asimismo, expresó sobre esta fecha tan especial: “Hoy es mi cumpleaños y mi mayor regalo es sentirlos ahí cerquita. Le he pedido a Dios volverlos a ver a unos metros de mí, para cantarles como de costumbre, para abrazarlos como de costumbre".

Para terminar, Ricardo Montaner escribió: "Que Dios disponga el tiempo, pero que no se tarde”. Estas palabras llamaron la atención en las redes y muchas personas pensaron que estaba atravesando un mal momento que le impedía volver a cantar en público. Sin embargo, en las últimas horas, el intérprete de "La gloria de Dios" reapareció para llevar tranquilidad.

Junto a un video compartido en sus historias de Instagram, en el que se lo ve haciendo una plancha abdominal y entonando su clásico tema Cuando nacen amores, comentó: “Gracias Dios por la salud y la vitalidad”. El clip, que también lo muestra sin remera y en el gimnasio de su casa en Miami, causó revuelo y dejó en claro que se encuentra bien.

Además, su posteo reflejó que esta estricta disciplina, que combina canto y destreza física, lo ayuda a mantener su capacidad vocal en buen estado. Sin dudas, Ricardo Montaner respondió a los rumores por su estado de salud con un particular video y llevó tranquilidad a sus fans. "Gracias a Dios por la salud", destacó agradecido.