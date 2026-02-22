Así fue el show de Ricardo Montaner en Argentina: dedicatoria a su esposa, sorpresas y mucha emoción

Ricardo Montaner regresó a la Argentina en el inicio de su gira internacional: “Último regreso World Tour”. El encuentro fue en el Movistar Arena y, aunque tuvo sabor a despedida, también fue el retorno del cantante a los escenarios tras dos años de ausencia.

Ricardo Montaner.

Así empezó el show de Ricardo Montaner en Argentina

La noche comenzó con la primera sorpresa de la jornada. Zhae, artista que participó de La Voz y que fue parte del team Montaner, fue el encargado de oficiar como telonero, demostrando todo su talento y amplitud vocal.

Alrededor de las 21, Ricardo Montaner apareció en el escenario, desatando la ovación del público, que agotó las entradas en las dos jornadas y obligó a que se tuviera que agregar una función más. Entre la multitud había una presencia estelar: Marlene, su esposa desde hace más de 35 años.

La canción escogida para inaugurar el recital fue “Yo que te amé”, uno de los clásicos indiscutidos del cantante que fue grabado en 1986. Siguieron “Será”, “A dónde va el amor” y “Castillo Azul”, “El poder de tu amor” y “La cima del cielo”.

Marlene salvó el traje de Ricardo Montaner

La presencia de Marlene, no solo se sintió en la tribuna, con muchos temas que parecían dedicados y cantados directamente hacia ella, sino también sobre el escenario. Gracias a una anécdota que contó el propio Montaner, se transformó en la protagonista de uno de los momentos más divertidos de la noche.

“A mi me gusta vestirme muy bien. Me hice una camisa que es para gemelos y yo no tengo. Tenía que ponerme gemelos para poder usar este traje”, comenzó diciendo el cantante, en uno de los parates del espectáculo. Luego contó que a Marlene se le ocurrió pedir “dos moldes de pan lactal en la cocina” y, como solo consiguió uno, cruzó para comprar otro en el supermercado. “Le sacó la tirilla con el que amarran el plástico a los dos paquetes y me lo puso como gemelo. Lo brillantes que son las mujeres, es una cosa impresionante”, concluyó, despertando el aplauso y la risa de todos.

De la balada al baile y de nuevo a la balada: la noche de Ricardo Montaner

La primera mitad del show estuvo centrada en algunas de sus baladas más conocidas, que terminó con un popurrí que incluyó canciones como “Ojos negros”, “La mujer de mi vida” y “Solo con un beso”. Tras eso, comenzó la parte más movida, primero con otro compilado “rítmico”, que tuvo títulos como “No me entregues tu amor” y “la chica del ascensor”. Luego, con las más exitosas: “Soy feliz”, “Cachita” y “Conga”.

Para el tramo final, volvieron a aparecer las melódicas. “Me va a extrañar”, “Déjame llorar” y "Amén" fueron las tres que siguieron. Mención especial para esta última, que contó con la presencia de Mau, Ricky, Evaluna y Camilo.

Ricardo Montaner junto a sus hijos y Camilo.

Tras ese momento tan emotivo, llegó otro de los destacados de la noche. Montaner brindó un homenaje a Venezuela, en el que contó cómo fue pasar de vivir allí tras nacer en Argentina y lo definió como el país "que lo recibió con abrazos y cariño"

Ricardo Montaner en el Movistar Arena.

El cierre del recital fue con una de las canciones más esperadas: "Tan enamorados", que hizo vibrar a las miles de personas que asistieron al Movistar Arena. Así, tras 22 canciones y más de dos horas de concierto, Ricardo Montaner dijo adiós a su segunda noche en el país, dejando la vara muy alta para el próximo 27 de febrero.