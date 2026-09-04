Entramos al gimnasio de Manu Urcera: sector de pesas, todos sus trofeos y un rincón especial para su hijo, Cruz

El automovilismo exige una preparación física implacable y Manu Urcera lo sabe muy bien. En las imágenes que compartió en sus redes sociales, el piloto de Turismo Carretera y marido de Nicole Neumann abrió las puertas de su propio gimnasio para mostrar cómo se entrena en la intimidad de su hogar.

Lejos de las pistas y con la mirada puesta en sus próximos desafíos, el deportista reveló un espacio pensado al detalle que equilibra el alto rendimiento con su vida familiar. Su rutina diaria demuestra que la disciplina no se detiene ni siquiera en los días sin competencia oficial.

Manu Urcera, Nicole Neumann y Cruz.

Cada entrenamiento requiere una concentración absoluta para soportar las altas exigencias del automovilismo moderno. Por este motivo, el deportista diseña jornadas largas que incluyen diferentes metodologías de preparación física adaptadas a su calendario. Las instalaciones reflejan el compromiso absoluto que mantiene con su carrera profesional y con cada una de las metas que se propone alcanzar cada temporada.

Así es el gimnasio de Manu Urcera: ul refugio del campeón y su puesta a punto

Cada jornada en casa comienza temprano y demanda una rutina sumamente rigurosa. El automovilista combina bloques de pliometría, ejercicios de zona media y trabajos de fuerza con una intensidad que sorprende. Las instalaciones cuentan con un completo sector de pesas y barras, además de elementos específicos para potenciar la agilidad y la resistencia aeróbica.

El gimnasio de Manu Urcera: sector de pesas y los trofeos

En este ambiente, cada movimiento está planificado para responder a la exigencia física que requiere una categoría tan competitiva como el Turismo Carretera. Además, cuando el fin de semana no hay carreras, el entrenamiento físico se complementa con horas de simulador para afinar cada detalle de manejo. Los entrenadores acompañan de cerca cada ejercicio para asegurar que el rendimiento físico se mantenga siempre en el nivel más alto posible.

El sector especial para Cruz en el gimnasio de Manu Urcera

Manu Urcera: trofeos, historia y un rincón muy tierno para Cruz

Las paredes del gimnasio guardan los momentos más gloriosos de su trayectoria deportiva. Al fondo del espacio se lucen una gran cantidad de trofeos y reconocimientos que reflejan los años de esfuerzo y velocidad en el automovilismo argentino. Sin embargo, lo que verdaderamente captura la atención de todos sus seguidores es el sector especialmente acondicionado para su hijo, Cruz.

En medio de las pesas y las estructuras metálicas, este rincón infantil integra una alfombra de juegos colorida, un caballito mecedor colgante tipo hamaca y juguetes didácticos que estimulan los primeros pasos del pequeño.

Este espacio de Manu Urcera demuestra que, entre serie y serie de ejercicios, el rol de padre junto a su hijo ocupa un lugar central en su día a día. La presencia de la familia y el constante apoyo de su mujer, Nicole Neumann, completan el ecosistema perfecto donde conviven la gloria deportiva y la ternura de la paternidad en su máxima expresión.