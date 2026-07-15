El viaje más esperado de Nicole Neumann: un emocionante reencuentro familiar en Viena

Después de su paso por la Paris Fashion Week, Nicole Neumann extendió su estadía en Europa junto a su hijo Cruz. Además de participar del reconocido evento de moda, la modelo aprovechó el viaje para disfrutar de unos días en familia. Así lo reflejó en las redes sociales donde, en las últimas horas, la top model volvió a encontrarse con el piloto y con su padre, el empresario Bernd Unterüberbacher, para disfrutar juntos de un destino soñado: Viena.

Nicole Neumann se reencontró con su papá y su marido, Manu Urcera

A través de una serie de imágenes que compartió en su cuenta personal de Instagram, Nicole Neumann deslizó algunas imágenes de lo que fue el reencuentro con Manu Urcera. Con una tierna imagen del pequeño Cruz y del piloto de carrera corriendo por un jardín, la experta fashionista escribió: “Llegó papá”, junto a un emoji de corazón expresando la felicidad de volver a estar los tres reunidos. Asimismo, se lo puede ver al niño correr sonriente, señal de que él también estaba anhelando ver a su padre.

Manu Urcera junto a su hijo Cruz | Instagram

El destino elegido para compartir estos días en familia fue Viena, la capital de Austria. Todo indica que se trata de una ciudad que el matrimonio aún no había visitado juntos. "Conociendo Viena", escribió la modelo al pie de un álbum de fotos que publicó en su perfil de Instagram, donde mostró distintos rincones de la ciudad y parte de la recorrida que realizaron junto a Cruz.

Una de las grandes sorpresas fue que Niki aprovechó también para reencontrarse con su papá, el empresario Bernd Unterüberbacher, quien desde hace varios años vive en dicho país. En las imágenes se la puede ver sumamente sonriente disfrutando de una distendida charla con el ex instructor de esquí, mientras el hombre también disfruta de momentos de juegos con su nieto al mismo tiempo en el que él le sonríe con ternura. “Reencuentro con mi papá”, señaló con sumo orgullo.

Nicole Neumann, Manu Urcera y el papá de la modelo | Instagram

Nicole Neumann festejó el cumpleaños de Manu Urcera en un destino soñado

Tal como lo había anticipado el pasado 9 de julio, cuando Manu Urcera cumplió 35 años, Nicole Neumann celebró el nuevo año de vida de su esposo en un destino muy especial: Viena. “Ahora sí, happy birthday”, escribió en una de las imágenes donde están ella, su papá, un grupo de allegados, su hijo y el corredor. Todos levantaron sus copas de champagne para acompañar el festejo.

Nicole Neumann junto a su papá, su esposo y su hijo | Instagram

Más tarde, toda la familia se dirigió a un elegante restaurante para almorzar y celebrar el cumpleaños del deportista. Sonrientes, posaron para la cámara mientras el homenajeado sostenía a Cruz sobre su regazo. Frente a él, lo esperaba una pequeña porción cuadrada de torta con una bengala encendida. Como detalle llamativo, al momento del tradicional deseo también sopló una gran vela de estilo "velón", que reemplazó a la clásica velita de cumpleaños.

Nicole Neumann junto a su papá, su esposo y su hijo | Instagram

Además de celebrar el cumpleaños de Manu, el viaje tuvo un significado especial para Nicole porque le permitió volver a compartir tiempo con su papá. El empresario, que vive en Suecia, viajó hasta Viena para reunirse con la modelo y su familia. Hacía varios meses que no se veían en persona: el último encuentro había sido en 2024 durante su paso por la Argentina, cuando conoció a su nieto Cruz.

Cruz junto a su abuelo | Instagram

De esta manera, el viaje a la capital austríaca tuvo un significado doble para Nicole Neumann: además de celebrar el cumpleaños número 35 de Manu Urcera, también pudo volver a compartir tiempo con su padre, Bernd Unterüberbacher, en un encuentro familiar que quedó reflejado en las postales que compartió en sus redes. “My men”, fue la frase con la que se refirió a los tres hombres de su vida: su padre, su esposo y su hijo.