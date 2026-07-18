Juliana Awada anticipó su nuevo cambio de look: “Con la más linda”

Juliana Awada genera tendencia con cada aparición pública y esta vez no es la excepción. La ex primera dama comparte habitualmente detalles de su vida cotidiana en Instagram, pero una reciente publicación en el perfil de su estilista, Juan Acosta, disparó todas las alarmas entre sus admiradores. En la fotografía, se observa a Juliana con una sonrisa radiante, mientras el reconocido profesional sostiene parte de su cabello, revelando un corte visiblemente más corto que su habitual melena.

Juliana Awada siempre se caracterizó por el pelo largo con ondas.

El talento detrás del cambio de Juliana Awada

El estilista, encargado de cuidar su imagen desde hace años, acompaña la publicación con un mensaje muy cercano y afectuoso al escribir: "Con la más linda" junto a un corazón rojo. La complicidad entre ambos resulta evidente en la imagen, donde la frescura de la empresaria se vuelve protagonista absoluta del encuadre.

El posteo del estilista Juan Acosta generó dudas sobre el look de Juliana Awada.

Este paso hacia una imagen renovada refuerza su conexión con una audiencia que sigue sus pasos en materia de estilo, vida saludable y bienestar. La elección de este corte demostraría que Awada se anima a explorar nuevas propuestas estéticas con seguridad y confianza.

Juliana Awada y el impacto en sus seguidores

Las redes sociales estallaron apenas se viralizó la imagen, convirtiéndose en el tema predilecto de conversación en el mundo de la moda nacional. Los seguidores de la empresaria no tardaron en dejar comentarios cargados de cariño y admiración hacia su nueva apuesta estética. Una usuaria destacó la elegancia constante de la empresaria al comentar: "Esta mujer no puede ser más bella, elegante y fina"; otra seguidora expresó su alegría por verla bien: "Que linda verla sonreír! Te queremos Juliana". Asimismo, abundaron los elogios sobre su estilo al señalar: "Que nivel!!!! Hermosa ella!!!". Finalmente, hubo quienes celebraron la dupla entre la empresaria y su peluquero con el mensaje: "Sin dudas la más linda con el mejor !!!".

Los comentarios a Juliana Awada inundaron el posteo de Juan Acosta.

La capacidad de Juliana Awada para marcar tendencia sin esfuerzo es lo que la posiciona como un ícono de estilo indiscutido en Argentina. Los seguidores esperan con ansias ver el resultado final completo, ya que esta postal parece ser solo un anticipo de lo que vendrá. Sin lugar a dudas, este nuevo capítulo en la imagen de la empresaria dará que hablar durante los próximos días.