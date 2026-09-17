El significado detrás de la invitación de casamiento de Tini Stoessel: "Eligió la Peonia azul, una flor asiática"

A solo tres meses de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, se conoció la tarjeta de invitación que la cantante habría elegido para anunciar a sus allegados la celebración. El diseño, de estilo minimalista y con una estética delicada, tiene como protagonista a una peonía azul, una flor cuyo significado despertó especial interés entre los seguidores de la pareja.

Difundieron la especial tarjeta de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y los detalles asombraron a más de uno

La noticia se conoció luego de semanas de tensión para Tini Stoessel, quien habría atravesado diferencias con su padre, Alejandro Stoessel, vinculadas con la distribución de su patrimonio. En medio de esa situación, la creadora de “La triple T" decidió continuar con los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul. En este marco, ya comenzaron a trascender nuevos datos de lo que promete ser la boda del año, entre ellos, la tarjeta de boda.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul//Instagram

La imagen de la invitación fue difundida en redes sociales por el periodista Gustavo Méndez, ahí se observa una propuesta visual delicada, con una combinación de tonos azules y blancos. En el centro aparece una flor dibujada con un efecto acuarela, que aporta un detalle romántico y distintivo a la invitación.

Según publicó el comunicador, la elección de la peonía azul no sería casual. “Tini eligió la flor Peonía azul, una flor asiática, que significa amor, prosperidad y una nueva etapa en su vida”, señaló Méndez al brindar la información. Además, compartió una imagen que explica que el color utilizado en la tarjeta representa: “Tranquilidad, confianza, fidelidad, serenidad y un vínculo profundo”.

Tarjeta de invitación de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul//Instagram de Gustavo Méndez

La invitación incluye toda la información necesaria para los invitados. Allí figura la fecha y el lugar del casamiento, previsto para el 19 de diciembre en Dok Haras a las 21 horas, además de las indicaciones sobre el código de vestimenta y las instrucciones para llegar correctamente al lugar.

Así es el predio donde se casarán Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: Parques, tecnología de última generación y una pintoresca capilla

Dok Haras, el lugar elegido por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, es un enorme predio que está ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El sitio fue construido durante la pandemia y con el tiempo se convirtió en uno de los espacios más elegidos para celebraciones de gran magnitud. Allí se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman, y Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Predio donde se casa Tini Stoessel y Rodrigo De Paul//Instagram

Según indica la web del lugar, el complejo cuenta con distintos pabellones, parques y sectores ambientados con temáticas propias. El espacio principal para los casamientos se llama “Picadero”: tiene casi mil metros cuadrados y capacidad para recibir hasta 700 comensales sentados o alrededor de mil personas en modalidad cóctel. Además, dispone de tecnología de última generación, instalaciones gastronómicas y grupos electrógenos.

Predio donde se casa Tini Stoessel y Rodrigo De Paul//Instagram

Frente al Picadero se encuentran “Los Carruajes”, “Los Cobres”, “La Pulpería” y “El Regional”. Estos espacios, junto con el parque que los conecta, conforman un escenario amplio para la recepción y el cóctel, con la posibilidad de combinar sectores al aire libre y áreas cerradas. El lugar también posee una pequeña capilla, cálida y pintoresca, que permite realizar allí mismo las ceremonias religiosas. A su vez, sus amplias instalaciones ofrecen sectores independientes para que los novios puedan prepararse desde temprano y mantener la tradición de no verse antes de la ceremonia.

Predio donde se casa Tini Stoessel y Rodrigo De Paul//Instagram

El Club de Polo y la Casa de Huéspedes son otros espacios del predio destinados al llamado getting ready, donde la novia y el novio pueden vestirse y recibir a sus respectivos equipos antes del momento central. Con esta elección, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan en una boda que promete reunir no solo a las grandes figuras del espectáculo y el deporte, sino también, romanticismo, glamour y lujo.